Kurator till Viljan friskola, Ramnäs Västerås

2026-02-10
Om Viljan Friskola
Viljan Friskola är en gymnasieskola huvudsakligen för ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST) i Ramnäs utanför Västerås. Vi arbetar utifrån gemensamma och individuella förhållningssätt för alla våra elever, och vi kartlägger därför vilka styrkor och utmaningar var och en av eleverna har. Vi behöver vara både strukturerade och förutsägbara för att skapa trygghet, samtidigt som vi behöver vara flexibla i vår undervisning och vårt bemötande utifrån varje elevs behov. I nära samarbete med vår skola finns också Viljans LSS-boende med möjlighet för våra elever att bo under sin tid på skolan. På skolan är vi idag 15 medarbetare varav 10 lärare, 3 resurspedagoger, 1 rektorsassistent, en biträdande rektor och en rektor.
Vi söker nu en ny kollega till vår härliga personalgrupp här på skolan!
Om rollen som kurator
Som kurator på Viljan Friskola har du en central roll i skolans elevhälsa och arbetar nära både elever och personal. Ditt arbete utgår från ett salutogent förhållningssätt med fokus på att stärka elevernas resurser och trygghet. Som kurator hos oss innefattar ditt arbete att:
Ge psykosocialt stöd, genomföra samtalsarbete och konflikthantering.
Förebygga och hantera frånvaro genom stödjande samtal och samarbete med elever och personal.
Arbeta förebyggande och bidra till utveckling av metoder och arbetssätt inom elevhälsan.

Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning.
Dokumenterad erfarenhet av stödjande och främjande arbete med barn och ungdomar, gärna erfarenhet av skolkuratorsarbete.
Positiv människosyn och förmåga att skapa goda relationer samt förebygga och lösa konflikter.
Meriterande:
Erfarenhet av Komet/Cope och/eller ART
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar med NPF, alternativt erfarenhet av att arbeta med elever i särskild undervisningsgrupp eller på resursskola
Anställningsvillkor
Roll: Kurator
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: 20%
Arbetstid: Dagtid, en dag/vecka
Tillträde: April
Kollektivavtal: Almegas friskoleavtal
Tjänsten går också att kombinera med tjänsten Resurspedagog.
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendogruppen, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Det gör att vi är en trygg arbetsgivare, med många erfarna kollegor du kan lära dig av, och där vi, tack vare vår storlek som arbetsgivare kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller.
Därtill kan vi erbjuda:
Kompetensutveckling genom ett gediget internt utbildningsbibliotek
Ledarskapsprogram
Friskvårdsbidrag
Vår förmånsportal Attendo plus i samarbete med Benify, med samlade rabatter och personalförmåner
Erfarna och stöttande chefer
Kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag 1 mars 2026 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka oss din ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan - tillsammans för en bättre morgondag!
Om Viljan
Vi på Viljan tror att alla människor har möjlighet till förändring. Det gör att vi skapat en arbetsplats där du som kollega är med och påverkar, gör skillnad och utvecklas.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Viljan samlar det bredaste utbudet av skräddarsydda lösningar inom individ- och familjeomsorg. Våra medarbetare arbetar med omtanke, engagemang och kompetens för att ge varje individ, förutsättningar att ta nästa positiva steg i livet.
Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jenny Widmark, rektor, jenny.widmark@viljan.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Viljan Individ och Familj AB
Hopslagarvägen 28D

735 60 RAMNÄS
735 60 RAMNÄS

Arbetsplats
Viljan
Viljan

Kontakt
Jenny Widmark
jenny.widmark@viljan.se
076-899 98 67
