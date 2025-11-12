Kurator till Vikbolandsskolan F-6
2025-11-12
Är du en relationsskapande kurator med engagemang för elevers välmående? Då kan du vara den vi söker till Vikbolandsskolan!
Vilka är vi?
Vikbolandsskolan ligger i ett naturskönt område på Vikbolandet, en landsbygdsmiljö med stark lokal förankring. Skolan är en central del av bygden och erbjuder undervisning från förskoleklass till årskurs 9, med tillhörande fritidshem. På skolan är vi ungefär 55 anställda. Inom skolans elevhälsoteam med inriktning mot årskurs F-6 finns en specialpedagog, en skolsköterska, en kurator (som kommer arbeta deltid bredvid denna tjänst), två speciallärare och en socialpedagog.
Vi är inne i ett långsiktigt utvecklingsarbete där vi bygger strukturer för trygghet, delaktighet och måluppfyllelse. Som kurator på skolan blir du en viktig del i detta arbete.
Som kurator på Vikbolandsskolan är du en central del av skolans elevhälsoteam och arbetar nära rektor, specialpedagog, socialpedagog, skolsköterska och övrig personal för att skapa en trygg, inkluderande och hälsofrämjande lärmiljö för alla elever.
Du arbetar både förebyggande och åtgärdande, med fokus på elevernas sociala och emotionella utveckling samt deras rätt till en god lärandemiljö. Arbetet innebär att stödja elever enskilt och i grupp, hålla samtal, leda insatser kring skolfrånvaro och trivsel, samt vara ett stöd för vårdnadshavare och personal i frågor som rör elevens psykosociala situation.
Du bidrar aktivt i skolans systematiska elevhälsoarbete och kan till exempel leda eller delta i elevhälsomöten, samverka med externa aktörer såsom socialtjänst eller BUP, och arbeta för att utveckla skolans rutiner kring trygghet, likabehandling och elevinflytande.
Du är en tydlig förebild i ditt förhållningssätt, har hög integritet och ser till att alla elever blir sedda, lyssnade på och får rätt stöd utifrån sina behov. Ditt arbete grundar sig på evidensbaserade metoder och en stark tro på skolans kompensatoriska uppdrag.
Tjänsten kan innebära att arbeta timmar på en grannskola.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad socionom, beteendevetare eller har annan likvärdig utbildning som ger behörighet att arbeta som skolkurator. Du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom skola eller socialt arbete.
Du har god förmåga att se helheter och bygga relationer, både med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är trygg, kommunikativ och lyhörd, och har lätt för att skapa förtroende i möten med olika människor.
Du har gärna erfarenhet av att leda samtal eller grupper med barn kring sociala färdigheter, känsloreglering eller konflikthantering. Du har också gärna arbetat med skolfrånvaro, likabehandlingsfrågor eller värdegrundsarbete, och har vana av att använda dokumentationssystem som Prorenata. Erfarenhet av samverkan med externa myndigheter och instanser är också värdefullt.
Som person är du engagerad, lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du ser möjligheter där andra ser hinder och brinner för att göra skillnad för elever i deras vardag.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Efter överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej, endast vid särskilda arbetsuppgifter
Sista ansökningsdatum: 27 november
Kontakt: Rektor Frida Dahlström, 011-15 53 62, frida.dahlstrom@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
