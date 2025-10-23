Kurator till Västerbergs folkhögskola, vikariat
2025-10-23
Västerbergs folkhögskola ligger i Storvik, Sandvikens kommun, med goda kommunikationer och pendlingsavstånd till bland annat Gävle och Falun. Hos oss möter du människor med olika bakgrund och i alla åldrar från 18 år och uppåt. Folkhögskolan ger förberedelse för resten av livet och är en utbildningsform för vuxna som vill ha formell kompetens, utveckla sina skapande sidor eller fördjupa sina ämneskunskaper inom olika områden. Vi är ungefär 40 medarbetare och 260 kursdeltagare på skolan.

Arbetsuppgifter
Som kurator är du ett viktigt stöd för våra kursdeltagare. Tillsammans med skolledning, lärare och studie- och yrkesvägledare driver och utvecklar du skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du kommer även att ingå i skolans krisgrupp.
Som kurator hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• gruppstärkande arbete
• individuella stödsamtal med kursdeltagare. Vid behov informera om möjligheter till vård och behandling samt samverka med externa kontakter
• psykosocialt stöd i lärararbetslagens pedagogiska arbete med grupper och enskilda deltagare
• att vara delaktig i ESF-projektet FolkisUng som riktar sig till målgruppen UVAS
• att vara delaktig i antagningsarbetet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang för att stödja kursdeltagare med olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar att nå sina mål med studierna. Vilja och förmåga att samarbeta i olika konstellationer är också viktigt.
I rollen som kurator ska du ha
• socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner adekvat
• erfarenhet av arbete med folkhögskolans målgrupp som är 18 år och uppåt
• ett brett register av arbetsmetoder och kunskaper om bland annat grupprocesser, psykisk ohälsa, funktionsvariationer och funktionshinder
• goda IT-kunskaper.
Tidigare erfarenhet av folkhögskola eller annan utbildningsform är meriterande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Förvaltningen Trafik, kultur och folkhögskolor samlar vårt arbete med länets kollektivtrafik, kultur samt utbildning och folkbildning. Vi som arbetar här ser till att tåg och bussar rullar, att Gävleborg har ett aktivt kulturliv och att den som vill, kan utbilda sig, växa och utvecklas.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
