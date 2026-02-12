Kurator till Vårdcentralen Perstorp
2026-02-12
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du följa patienter genom hela livet, från de första stegen till ålderns höst? Söker du en arbetsplats där du både får vara en del av ett sammansvetsat team och bidra till att forma framtidens primärvård? Då är Vårdcentralen Perstorp platsen för dig!
Hos oss möts du av en mindre men välfungerande vårdcentral med cirka 5 900 listade patienter, belägen bara ett stenkast från tågstationen med goda pendlingsmöjligheter från bland annat Hässleholm, Malmö, Helsingborg och Lund. Vi har en stabil bemanning inom alla yrkeskategorier och är stolta över vårt välfungerande arbetsklimat och goda arbetsmiljö som präglas av gemenskap, glädje och ett tydligt patientfokus.
Vi arbetar i nära samverkan med flera yrkesprofessioner, vilket ger goda möjligheter till samordnat stöd för patienter i behov av kurativa insatser. I lokalerna finns distriktssköterskemottagning, arbetsterapeut och dietist vissa dagar i veckan.
Barnavårdscentralen (BVC) och mödravårdscentralen (MVC) ligger i anslutning till mottagningen, och vi har ett etablerat samarbete med kommunen inom både barn- och äldrevård. Detta skapar goda förutsättningar för helhetsorienterat och samordnat arbete kring patienterna.
Ett av våra styrketeam är rehabilitering, där vårt REKO-team (Rehabiliteringskoordination) arbetar med sjukskrivningsärenden.
Tillsammans är vi stolta över att kunna erbjuda en vård med en av Skånes bästa tillgängligheter, både när det gäller telefontillgänglighet och vårdgaranti.
I uppdraget som kurator är det din uppgift att utreda och tillgodose våra patienters behov av psykosocialt stöd, genom till exempel stödjande och/eller behandlande samtal. Du bedömer individens psykosociala ohälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patienter med olika psykiska och sociala ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade behandlingsmetoder, såväl på individ- som gruppnivå. Vidare bidrar du till verksamhetens utveckling genom samverkan med olika vårdgivare, internt och externt, samt med andra för patienten viktiga parter.
Du är även en viktig del i arbetet med vårt tvärprofessionella team, där alla yrkesgrupper träffas en gång i veckan för att gemensamt diskutera patientärenden och ge varandra råd, stöd och reflektion. Kuratorn har ett nära och kontinuerligt samarbete framför allt med rehabkoordinator och läkare, men också med övriga yrkesgrupper i teamet.
Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och du kan ha egna ansvarsområden, exempelvis som avvikelseansvarig eller barnombud.
Du bidrar också till att driva utveckling inom området Våld i nära relationer, där vi har ett väl etablerat samarbete med kommunen.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har godkänd socionomexamen och utbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT), motsvarande steg 1. Vidare är det en förutsättning för uppdraget att du har goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift. Det är starkt meriterande för tjänsten om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, och då är det i stället ett krav för tjänsten med språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser det som meriterande med erfarenhet från arbete inom primärvården och/eller psykiatrisk öppenvård samt journalsystemet PMO, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad och som vill satsa på primärvården.
Du som söker är van vid att arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga och fungerar väl i team. Det är viktigt att du har ett professionellt bemötande mot våra patienter samt att du arbetar efter de mål och visioner som primärvården har. Vidare är du lyhörd, serviceinriktad, flexibel och noggrann, allt för att ge en god och kvalitativ vård till våra patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
