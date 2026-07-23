Kurator till Vårdcentralen Klippan
Region Skåne, Primärvården / Kuratorjobb / Klippan Visa alla kuratorjobb i Klippan
2026-07-23
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, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
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Vill du arbeta på en arbetsplats med god stämning och högt i tak där du har möjlighet att påverka? Då ska du läsa vidare – detta kan vara tjänsten för dig! Vi söker nu en kuratorskollega som vill bli en del av vårt team av engagerade medarbetare.
Vårdcentralen Klippan är en medelstor vårdcentral med cirka 8 000 listade patienter och ett komplett åtagande enligt Hälsovalet. På vårdcentralen är vi cirka 35 engagerade medarbetare som eftersträvar ett gott arbetsklimat där samarbetet präglas av stor respekt för varandras kompetens och erfarenheter. Hos oss finns en bas av specialister i allmänmedicin samt ST- och AT-läkare under kontinuerlig utbildning. Vi har barnavårdscentral inkluderad i familjecentral, undersköterskor, medicinska sekreterare, dietist, distriktssköterskemottagning och flera sjuksköterskeledda specialmottagningar såsom diabetes, astma/KOL, osteoporos/infusions-, inkontinens- och hypertonimottagning.
På vår rehabavdelning samverkar fysioterapeuter, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Alla dessa verksamheter och kompetenser är samlade under ett och samma tak, vilket bidrar till både bredden i vårt utbud och goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Vi lägger stor vikt vid en god arbetsmiljö med variation i arbetet och möjlighet till individuella scheman.
Hos oss finns avsatt tid för kvalitetsarbete, fortbildning och utveckling. Arbetsplatsen präglas av prestigelöst samarbete, hög trivsel och ett stort engagemang.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Som kurator hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där alla ges möjlighet att arbeta utifrån sin kompetens och med stor frihet i sitt uppdrag.
Du arbetar självständigt, men också i nära samarbete med psykolog och övriga professioner på vårdcentralen för att skapa bästa möjliga vård och trygghet för våra patienter. I arbetet ingår att genomföra psykosociala bedömningar, erbjuda behandling och hålla stödjande samtal, med fokus på att se människan i sin helhet och utifrån sitt sammanhang. Det finns även möjlighet att arbeta med gruppverksamhet av olika karaktär. Har du utbildning i KBT steg 1 finns möjlighet att arbeta med internet-KBT som ett komplement till traditionell behandling.
Vårdcentralen arbetar sedan några år tillbaka med teamronder där samtliga professioner deltar, ett arbetssätt som skapar goda förutsättningar för samarbete och stöd i det dagliga arbetet.
När du börjar hos oss får du en introduktion som anpassas efter din erfarenhet och kompetens för att ge dig en trygg start i verksamheten.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har socionomexamen. Är du legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är det ett krav att du har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. För övriga sökande krävs goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) motsvarande steg 1. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av behandlande samtal och arbete inom primärvården. Erfarenhet av samverkan med kommun och andra externa aktörer är också meriterande.
Som person är du trygg i dig själv och i din yrkesroll samt har ett genuint intresse för människor. Du arbetar patientfokuserat, har god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat. Vidare är du flexibel, ansvarstagande och trivs i en verksamhet där arbetsdagarna kan variera. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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264 32 KLIPPAN Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Jenny Sjögren, Verksamhetschef Jenny.M.Sjogren@skane.se 0724-657127 Jobbnummer
10010182