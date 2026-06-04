Kurator till Ungdomsmottagningen i city
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Ungdomsmottagningen i Uppsala city
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen att söka tjänst som kurator till Ungdomsmottagningen i Uppsala city!
Vill du möta ungdomar där de befinner sig i livet? Finnas som en trygg plats dit ungdomar kan vända sig med livets och vuxenblivandets alla frågor? Då är vi arbetsplatsen för dig! Vi söker dig som med engagemang och drivkraft vill vara en del av vårt team.
Vi erbjuder ett vikariat på heltid under 1 år med start 1 september eller enligt överenskommelse. Denna tjänst har placering 80% i Uppsala city samt 20% placering på Heby ungdomsmottagning. Provanställning kan komma att tillämpas. Välkommen med din ansökan!
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Ditt uppdrag
Som kurator vid Ungdomsmottagningen i Uppsala city kommer du i första hand arbeta med individuella samtal med ungdomar 12–22 år som på egen hand söker sig till verksamheten. Till ungdomsmottagningen söker sig ungdomar för såväl sexuell som psykisk och/eller social problematik. Arbetet på ungdomsmottagningen är alltid teambaserat där de olika professionerna tar stöd av varandra för att kunna arbeta holistiskt.
En viktig del av arbetet är att bedöma behovet av stöd och lämplig vårdnivå, hjälpa ungdomen till rätt instans samt skapa kontakter och samarbeten kring ungdomen med bland annat föräldrar, kommun, socialtjänst, skola, primärvård eller psykiatri. Du ska ha en god förmåga till att kunna möta ungdomar på ett nyfiket och förtroendefullt sätt och arbeta med vårt uppdrag som framför allt handlar om att ge råd och stöd men även, utifrån en god allians, kunna bedriva begränsade behandlingsinsatser inom området sexuell hälsa. En viktig del av arbetet utgörs av de utåtriktade- och förebyggande insatser som görs i form av skolbesök samt information om verksamheten till både ungdomar och professionella i närområdet. Du kommer att delta i gemensam handledning och möten med övriga kuratorer på ungdomsmottagningarna i länet.
Vår verksamhet
Ungdomsmottagningarna i Uppsala län tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Sammanlagt finns det 9 ungdomsmottagningar i länet och vi riktar oss till ungdomar i åldern 12-22 år och som söker hjälp på egen hand.
Mottagningarna är ofta belägna i lokaler som är kopplade till olika vårdcentraler runt om i länet men inte alltid. På mottagningarna arbetar kurator tillsammans med barnmorska och läkare. Vi har även sjuksköterska och undersköterska på några av våra mottagningar. Tillsammans hjälper vi ungdomar till god hälsa såväl fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt. Vi strävar efter att bemöta varje ungdom respektfullt och kunnigt i en tillåtande atmosfär. Ungdomsmottagningen riktar sig direkt till ungdomar och deras specifika behov. Ungdomsmottagningen arbetar alltid på uppdrag ifrån ungdomarna själva och följsamheten med ungdomen är stor. Mottagningen i Uppsala city är belägen i trevliga lokaler centralt i Uppsala.
Mottagningen i Heby ligger i samma lokaler som vårdcentralen.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och har flerårig erfarenhet av psykosocialt arbete med barn- och ungdom, gärna ifrån socialtjänsten och/eller ungdomsmottagning. Meriterande är grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) samt erfarenhet från behandlingsarbete. Även sexologisk kompetens som till exempel inkluderar god kunskap kring HBTQI+ frågor är givetvis starkt meriterande vid arbete på ungdomsmottagning.
Som person ska du vara genuint intresserad av att arbeta med ungdomar, vilja arbeta i tvärprofessionella team och vilja utveckla verksamheten. Du är trygg, kommunikativ och flexibel i din yrkesroll. Din förmåga till att kunna skapa kontakter och samarbete med ungdomar, föräldrar och andra aktörer är mycket viktig. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du veta mer?
För mer information är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Sara Dackmar på e-post: sara.dackmar@regionuppsala.se
.
Fackliga företrädare nås via växeln 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Vi ser fram emot din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på ditt utbildningsbevis, meritförteckning och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är 21 Juni.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH220/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9947798