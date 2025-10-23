Kurator till späd- och småbarnsteamet Bup i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
2025-10-23
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till späd- och småbarnsteamet på barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Lund!
Bup specialistpsykiatri i Lund och Eslöv har drygt 100 medarbetare och vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år samt deras familjer i åtta kommuner. Området har tre öppenvårdsmottagningar, varav två ligger i Lund.
Späd- och småbarnsteamet i Lund är en del av öppenvården och riktar sig mot spädbarnspsykiatri med fokus på anknytning och samspelsbehandling. Vi tar emot gravida och familjer med barn under fyra år där det finns känslomässiga svårigheter i relationen mellan barn och förälder. I teamet arbetar vi utifrån ett familjeperspektiv med olika psykoterapeutiska behandlingsinterventioner riktade mot relationen mellan barn och förälder. Inom vårt team finns fyra tjänster som består av kuratorer och psykologer. Vi tillhör organisatoriskt en av öppenvårdsmottagningarna i Lund där vår enhetschef och administrativt stöd av sekreterare finns.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att utföra kvalificerat samspelsarbete med barn under fyra år tillsammans med deras föräldrar. Du kommer även utföra kvalificerade barnpsykiatriska bedömningar utifrån aktuell symtombild och samspelet med föräldrar. Vidare förekommer psykoterapeutiska familjesamtal, föräldrasamtal och gruppbehandlingar. Du samarbetar och planerar insatser tillsammans med kollegor för att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård.
Arbetet som behandlare är utmanade, stimulerande, varierande och ger dig möjlighet att arbeta kreativt med barn och unga i komplexa ärenden. I arbetet ingår att aktivt verka för att utveckla verksamheten och implementera nya kunskaper och metoder.
Vi är ett litet team som arbetar tvärprofessionellt i ett nära samarbete. Vi värderar vår arbetsmiljö högt och strävar efter att ha ett öppet samtalsklimat, att vara flexibla och stötta samt avlasta varandra vid behov. Vi erbjuder goda möjligheter till utveckling och fortbildning utifrån intresse i linje med verksamhetens och patienternas behov. Självklart erbjuds du en anpassad introduktion, kollegialt stöd och professionell handledning.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Du som söker har godkänd socionomexamen. Vi ser det som positivt om du har legitimation som hälso- och sjukvårdskurator och/eller grundläggande psykoterapiutbildning. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För icke legitimationsyrken krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Erfarenhet av behandlingsarbete med späd-och småbarnsfamiljer och kunskap om barns tidiga utveckling och anknytning är meriterande. Vidare är samspelskompetens som exempelvis Marte Meo, Theraplay eller WWW-behandling meriterande, liksom utbildning/erfarenhet av arbete med CCP eller annan traumabehandling riktad till små barn. Kompetens som också är intressant för oss är erfarenhet av att arbeta i grupper med COS-P och med diagnostik för små barn i DC0-5.
För att trivas i rollen känner du ett starkt engagemang för barn och deras uppväxtvillkor, du har ett stort patientfokus och ett salutogent synsätt. Arbetet förutsätter att du kan hantera stressfulla situationer med ett lugn och att du är ansvarsfull som person med ett stort intresse av att arbeta med familjer med komplex livs- och familjesituation. Som person är du även stabil, initiativrik och du trivs med att arbeta såväl i team som självständigt. Vi verkar för en arbetsmiljö där regionens värdegrunder finns med oss i vårt dagliga arbete och vi ser gärna att du besitter samma värderingar. Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
