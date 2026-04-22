Kurator till Skutehagsskolan, område 9 Hisingen
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22
Varmt välkommen till skolområde 9, Hisingen. Våra skolor ligger i södra Torslanda, ett stenkast från havet med härlig natur. Vårt skolområde består av fyra skolor med sammanlagt fem enheter.
Hjuviksskolan och Hällsviksskolan är två mindre enheter med 153 respektive 111 elever. Skutehagsskolan är en större skola med cirka 600 elever fördelade på två enheter. Nordlyckeskolan är vår högstadieskola med cirka 430 elever. I dagsläget är det cirka 1300 elever i vårt skolområde och vi är 140 personal som tillsammans arbetar för att ge eleverna i skolområdet de bästa förutsättningarna för lärande. Skolledningsteamet består av rektor och fyra biträdande rektorer.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en kurator till Skutehagsskolan F-6. Du kommer att ingå i en engagerad arbetsgrupp som sätter elevernas lärande och utveckling i första rummet. Här skapar vi tillsammans stimulerande och varierande lärmiljöer som stödjer elevernas nyfikenhet och lust att lära. Här finns arbetskamrater som är skickliga på att skapa goda relationer och vill att eleverna ska vara delaktiga.
Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolläkare och biträdande rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med skolledning och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka elevernas möjligheter att uppnå målen. Som kurator på Skutehagsskolan får du också två andra kuratorer som arbetar i skolområdet som kollegor.
I dina arbetsuppgifter ingår att delta i skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal, samverka med och stödja vårdnadshavare, konsultation med personal och insatser i grupp/ klass. Du samverkar också med externa aktörer såsom socialtjänst, habilitering, UPH och BUP. Du kommer att göra skolsociala utredningar och bedömningar inför mottagande i anpassad grundskola samt utredning av elevs frånvaro. Du dokumenterar ditt arbete i PMO. Du prioriterar också dina insatser tillsammans med skolledning och övrig elevhälsa.
Inom Grundskoleförvaltningen medverkar du på professionsträffar en gång i månaden tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklare samt deltar i extern handledning. Som ny kurator får du även introduktion samt en mentor. Kuratorer i Grundskoleförvaltningen utgår från en gemensam uppdragsbeskrivning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning. Rollen kräver även att du har god förmåga att formulera dig i tal och skrift. Du har god kännedom om Socialtjänstlagen och Skollagen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som kurator samt erfarenhet av arbete med barn och unga. Meriterande är även:
• erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
• erfarenhet av främjande och förebyggande insatser
• utbildning i samtalsmetodik/handledning
Som person är du stabil, empatisk, prestigelös och trygg i din yrkesroll. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situation och har förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du möjliggör barns berättande och medverkar till att elevernas delaktighet och perspektiv lyfts fram.
Du har lätt för att skapa relation och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö och i team med olika professioner både för att leda hälsofrämjande och förebyggande arbete för elevers utveckling och för att inspirera till tankar och arbete.
I ditt arbete är du strukturerad och tydlig och har förmåga att ta initiativ och beslut inom ramen för ditt uppdrag. Yrkesrollen kräver en hög grad av samarbetsförmåga, självständighet och personlig mognad. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ. Du behåller lugnet i svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut under tidspress.
Varmt välkommen med din ansökan!
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Mats Sandman (SSR) mats.sandman@grundskola.goteborg.se 070-2100603 Jobbnummer
