Kurator till Samariterhemmets vårdcentral
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2026-06-12
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Samariterhemmets vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Varmt välkommen att söka tjänsten som kurator hos oss!
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 40% där du kommer arbeta som äldrekoordinator. Därutöver finns möjlighet till tidsbegränsad utökning av tjänstgöringsgraden upp till 100% som kurator på vårdcentralen.
Vi satsar på trygga anställningar och erbjuder goda förmåner via vårt kollektivavtal. Utöver din individuella utvecklingsplan erbjuder vi regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling, och du blir en del av ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Ditt uppdrag
I arbetet som äldrekoordinator kommer du arbeta vid vår äldremottagning, med syfte att skapa trygghet, kontinuitet och kvalitet i vården för äldre med ökat vårdbehov. Du arbetar tillsammans med två andra äldrekoordinatorer och ett tvärprofessionellt team. Arbetet innebär att tidigt identifiera personer över 75 år med risk för stora vårdbehov, arbeta förebyggande genom exempelvis hälsosamtal samt samordna vårdinsatser både inom vårdcentralen och med andra aktörer. Uppdraget innefattar även att planera, följa upp och utveckla insatser utifrån en strukturerad patientprocess. Det finns ett välutvecklad introduktionsprogram för äldrekoordinatorer.
Då en av våra kuratorer är tjänstledig, finns det möjlighet att under en tidsbegränsad period utöka tjänstgöringsgraden till 100% genom att arbeta som kurator på vårdcentralen. Arbetet som kurator innebär att möta och behandla människor i kris, individuell psykosocial rådgivning, bedömning, stödsamtal och behandling, för vuxna över 18 år. Utrymme finns för att bedriva gruppverksamhet. Du ingår i ett psykosocialt team tillsammans med en kurator och två psykologer. Du bidrar till att utveckla verksamheten och samarbetsformer, såväl inom som mellan vårdcentralerna respektive med våra vårdgrannar. Din konsultation till kollegorna på vårdcentralen är ett viktigt inslag i arbetet och tvärprofessionella arbetssätt är helt centrala för oss.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med god erfarenhet av psykosocialt arbete. Vi ser gärna att du också har grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) samt kunskap om försäkrings- och rehabiliteringsmedicin.
Som person är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. För arbetet krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt och har stor initiativförmåga. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete och kan leda dig själv. Du trivs med att utveckla verksamhets- och samarbetsformer, såväl inom som mellan vårdcentraler och våra vårdgrannar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Samariterhemmets vårdcentral ligger mitt i centrala Uppsala, ett stenkast från Resecentrum. Vår vårdcentral är en stor verksamhet med 14 000 listade patienter. Tillsammans är vi drygt 80 medarbetare och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade. Den breda variationen av patienter skapar en utvecklande arbetsplats.
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten, i team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer – tillsammans för din hälsa.
Vi erbjuder
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Vid frågor, kontakta verksamhetschef Torun Hall via mail: torun.hall@regionuppsala.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi kommer att kalla till intervjuer under ansökningstidens gång, så tveka inte att sända in din ansökan snarast.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH229/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9962247