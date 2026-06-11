Kurator till Rävebergsskolan
Göteborgs kommun / Kuratorjobb / Göteborg Visa alla kuratorjobb i Göteborg
2026-06-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Beskrivning
Vill du vara med och skapa en trygg och stödjande skolmiljö och göra skillnad i unga människors liv? Då kan detta vara tjänsten för dig! Rävebergsskolan söker nu en kurator.
Rävebergsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 3. Här går drygt 185 elever med olika erfarenhetsvärldar, skolbakgrund och kunskap som bidrar till vår stora mångfald. Rävebergsskolan ligger i norra delen av Lövgärdet strax utanför Angered. Du tar dig enkelt hit med lokaltrafiken på ca 30 minuter ifrån centrala Göteborg. På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog som du samarbetar tätt med.Dina arbetsuppgifter
Som kurator ingår du i skolans, och skolområdets, elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsoarbetet samverkar du med bland andra lärare, skolsköterska, specialpedagog, psykolog, skolläkare och biträdande rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans medbiträdande rektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen. Utöver detta kommer du också ha ett nära samarbete med övriga kuratorer i Lövgärdets skolområde.
I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis att delta i skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal, samverka med och stödja vårdnadshavare, konsultation med personalochinsatser i grupp/ klass.
Du samverkar också med externa aktörer såsom socialtjänst, BUP, fritid och andra viktiga aktörer såsom SSPF och Rätt kurva. Du har en god förmåga att formulera dig i tal och skrift och kommer att göra skolsociala utredningar och bedömningar inför mottagande i grundsärskola samt utredning av elevs frånvaro. Du dokumenterar ditt arbete i PMO och har god kännedom om Socialtjänstlagen, Skollagen och övriga styrdokument.
Inom Grundskoleförvaltningen medverkar du på professionsträffar en gång i månaden tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklare samt deltar i extern handledning. Som ny kurator får du även introduktion samt en mentor. Kuratorer i Grundskoleförvaltningen utgår från en gemensam uppdragsbeskrivning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som kuratorsamterfarenhet av arbete med barn och unga. Meriterande är även om du har:
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
• Erfarenhet av främjande och förebyggande insatser
• Utbildning i samtalsmetodik / handledning
Som person är du stabil, empatisk, prestigelösochtrygg i din yrkesroll. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situation och har förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du möjliggör barns berättande och medverkar till att elevernas delaktighet och perspektivlyfts fram.
Du har lätt för att skapa relation och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö och i team med olika professioner. I ditt arbete är du strukturerad och tydlig och har förmåga att ta initiativ och beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du prioriterar också dina insatser tillsammans med rektor och övrig elevhälsa.
Yrkesrollen kräver en hög grad av självständighet, samarbetsförmåga och personlig mognad. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ. Du behåller lugnet i svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut under tidspress.
Stämmer beskrivningen in på dig?
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Therese Bergström, Vision (TCO) therese.bergstrom@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9960220