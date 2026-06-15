Kurator till Rättspsykiatriska Kliniken Säter
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Kuratorjobb / Säter Visa alla kuratorjobb i Säter
2026-06-15
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, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Om verksamheten
Rättspsykiatriska Kliniken i Säter (RPK) bedriver högspecialiserad vård på region- och på riksnivå. Totalt finns 78 vårdplatser på sju vårdavdelningar med erfarna sjuksköterskor och skötare. Patientgruppen bär i huvudsak psykosproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta med samtidigt skadligt substansbruk/beroende. Behandlingsarbetet är omväxlande med syftet att skapa förutsättningar för patienternas återgång till samhället.
Teamet för Behandling och Verksamhetsuppföljning arbetar med långvariga behandlingskontakter för patienter dömda till rättspsykiatrisk vård. Gruppen består idag av psykologer, kuratorer, rehab assistenter, beroendebehandlare samt enhetschef. Teamet verkar i nära samarbete med läkare och avdelningspersonal, målet är att bygga färdigheter hos patienterna för ett hållbart och fungerande liv utanför RPK. Behandlingsarbetet sker både individuellt och i grupp. Teamet är drivet och samarbetsinriktat, du introduceras i den rättspsykiatriska miljön av öppna och stöttande kollegor, flera av oss har flyttat till regionen och arbetet. Denna rekrytering ersätter en fast kuratorstjänst av tre befintliga.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
I kuratorsrollen ingår psykosocial utredning och planering för respektive patient samt ett ansvar för externa kontakter med till exempel kommuner, arbetsförmedling och försäkringskassa. Du ansvarar även för planering och samverkan rörande boende, sysselsättning ekonomi samt för anhörigkontakter. Som kuratorer kan du även bedriva gruppbehandlingar och stödjande individsamtal. Det patientnära arbetet är till stor del relationsbyggande då vistelsetiderna oftast är långa, både behov och behandlingsmöjligheter varierar ofta över tid. RPK Säter är idag i utvecklingsfas med fokus på ett mer aktivt och evidensbaserat behandlingsarbete. Utvecklingsarbete pågår för en mer strukturerad vårdprocess med utökad metodbredd och spetsad kvalitetsuppföljning. Som kurator öppnas stora möjligheter till en drivande position i denna utvecklingsprocess och att utforma teamets arbete efter patientgruppens komplexa behov. Möjligheter finns även inom Region Dalarna för kliniknära forskning.KvalifikationerKvalifikationer
Leg. Hälso och sjukvårdskurator.
Intresse för kvalitetsarbete samt process- och metodutveckling.
Intresse för längre behandlings- och förändringsprocesser.
Vilja och driv för nära teamarbete.
Behärska god svenska i tal och skrift.
B-körkort (resor i tjänsten kan förekomma)
Meriterande:
Socionomexamen och/eller Leg. Psykoterapeut (starkt meriterande).
Erfarenhet från Rättspsykiatri alt. relaterad 24-7verksamhet som Psykiatrisk slutenvård, SIS, HVB-/Behandlingshem etc. (starkt meriterande).
Erfarenhet från verksamhet under utveckling och/eller uppstart (starkt meriterande).
Kunskaper och/eller erfarenhet rörande samsjuklighet (beroende & psykisk ohälsa) och/eller våld i nära relationer.
Utredningserfarenhet samt erfarenhet av arbete med Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (t ex TBA).
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer beräknas ske under vecka 32 och 33.
Utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister, drogtest samt kontroll hos kronofogdemyndigheten krävs inför ev. anställning.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:593". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Marcus Lindberg marcus.lindberg@regiondalarna.se 0225-494366 Jobbnummer
9963311