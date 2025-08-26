Kurator till Råsunda Centralskola, Solna stad
2025-08-26
Råsunda centralskola är en grundskola för årskurserna 7-9.
Skolan leds av två biträdande rektorer som tillsammans med rektor, arbetslagsledare och förstelärare strävar efter att ge goda förutsättningar för samarbeten och kollegialt lärande inom stadiet, såväl inom som över ämnesgränserna. Lärarna är organiserade i årskursvisa arbetslag och inom ämnet och årskursen finns schemalagd tid för samarbete mellan lärare som delar ett ansvar för undervisningen i ämnet och årskursen.
Visionen för skolan är att varje person på Råsunda centralskolas ska komma till sin rätt. I vår gemensamma värdegrund kring eleverna tänker vi att eleven vill om hen kan, att lika inte alltid är rättvist, att positiv förstärkning är mer effektivt i danandet till goda vuxna än tillrättavisningar men framförallt att varje elev är rätt elev. Skolan har ett väl utvecklat elevhälsoarbete och vi gör oss måna om att se varje elev som en individ och samarbetar kring eleverna i årskursvisa arbetslag.
Vårt erbjudande
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor och individuell lönesättning.
- Ett meningsfullt arbete där du bidrar till Råsunda centralskolas utveckling.
- Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
- Friskvårdsbidrag samt andra rabatter och erbjudanden.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare.
Vad innebär arbetet?
Vi söker nu en kurator som vill arbeta utifrån ett relationellt och elevnära förhållningsätt. Utöver de, för en skolkurator vanligt förekommande uppgifter, är en viktig del av ditt uppdrag är att stötta eleverna att hantera sin undervisning i syfte att så många som möjligt av skolans elever ska komma till sin rätt i ordinarie undervisningssituation. En annan viktig del av det dagliga arbetet är att stötta arbetet med, samt att ge extra, social färdighetsträning till elever i behov av detta. I vår skolutveckling fokuserar vi på IBIS (inkluderande beteendestöd i skolan).
Vi tror att samarbete är nyckeln både till ett kollegialt lärande och en förbättrad arbetssituation för våra elever och pedagoger. Du kommer att observera och handleda kring tillgänglig lärmiljö, bemötande, förhållningssätt, extra anpassningar och särskilt stöd utifrån din kompetens som kurator. Även dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys ingår som en central del av tjänsten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
- är utbildad kurator
- har erfarenhet av arbete som kurator i skola
- har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd
- har ett positivt förhållningssätt till IT som ett självklart verktyg för dokumentation.
Det är meriterande om du
- har erfarenhet av att arbeta med elever i årskurserna 7-9
- har arbetat med Prorenata.
Vi söker dig som kan skapa situationer där elever känner förtroende och tillit. Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla elever kan och vill utvecklas. Du har ett stort engagemang och är initiativrik. Du vill vara med och utveckla vår skola och stötta våra elever på både grupp som individnivå.
Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl våra elever som föräldrar och kollegor. Du samverkar gärna med dina kollegor, både inom EHT och med pedagogerna. Vi söker dig som är strukturerad, kan väga samman komplex information och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet.
Mer information om ansökan
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 100%. Anställningen är en semestertjänst. Tillsättning önskas ske så snart som möjligt och intervjuer sker löpande. För ytterligare frågor kontakta biträdande rektor Hanna Adolfi på 08-583 17 07.
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 9 september. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och öppna förskolan, fritidshem, grundskola, gymnasium, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Råsunda centralskola
