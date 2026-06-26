Kurator till psykosmottagning
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2026-06-26
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Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Akademiska sjukhuset söker nu en engagerad kurator till en av våra Psykosmottagningar inom öppenvården. Hos oss arbetar du i ett kompetent team som erbjuder specialiserad vård till patienter med psykossjukdom. Vi arbetar utifrån nationella riktlinjer med ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt där varje patient har en dedikerad samordnare.
Ditt uppdrag
I rollen som kurator hos oss arbetar du med psykosociala bedömningar och individuellt anpassade samtalsbehandlingar. Du samarbetar nära med kollegor från andra professioner för att säkerställa en sammanhållen vårdprocess. En viktig del av tjänsten är att erbjuda stöd och vägledning till patienter och deras anhöriga, både genom enskilda stödsamtal och i anhöriggrupper. Du kommer även att samverka aktivt med kommun, socialtjänst och andra vårdgivare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienterna. Hos oss får du också möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling genom att delta i kontinuerligt förbättringsarbete.
Dina kvalifikationer och kompetens
Vi söker dig som har socionomexamen, och vi ser gärna att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Tidigare erfarenhet från psykiatrisk vård, särskilt inom psykosområdet, samt kunskap om och erfarenhet av anhörigstöd är meriterande. Som person är du engagerad, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har förmåga att arbeta självständigt och är lyhörd inför såväl patienters som anhörigas behov och situation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö där du blir en del av ett kompetent och engagerat team. Vi anpassar din introduktion efter din tidigare erfarenhet och kompetens och erbjuder goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Du får regelbunden handledning och tillgång till personalförmåner såsom friskvårdsbidrag.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Välkommen med din ansökan Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Avdelningschef Magnus Blom, 018-611 88 97 eller via e-post magnus.blom@akademiska.se
Avdelningschef Clara Mäkitalo, 018-617 44 33
Fackliga organisationerna nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Tjänsten kan tillsättas löpande.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS828/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9981528