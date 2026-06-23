Kurator till psykiatrisk mottagning
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Kuratorjobb / Bollnäs Visa alla kuratorjobb i Bollnäs
2026-06-23
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Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Bollnäs är en allmänpsykiatrisk mottagning för invånare över 18 år. Vi ansvarar för att i den öppna psykiatriska vården bedriva insatser som främjar hälsa och ökad livskvalitet. Vi är cirka 35 medarbetare på mottagningen i Bollnäs som präglas av en god arbetsmiljö där vi har omsorg om varandra. Verksamheten genomsyras av ett gott bemötande, hög tillgänglighet och goda resultat. Psykiatriska mottagningen i Bollnäs arbetar mot två kommuner; Bollnäs och Ovanåker. Vi söker nu en kurator till mottagningen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som kurator inom vuxenpsykiatrin står du för det psykosociala perspektivet i teamarbetet runt patienten. Du kommer att ingå i mottagningens behandlingsteam. Kuratorerna på mottagningen finns representerade i teamen men samarbetar också med varandra för ett utvecklat socialt arbete inom den specialiserade psykiatrin. I det dagliga arbetet ingår också att medverka i mottagningens och verksamhetens förbättringsarbete. Detta innebär reella möjligheter att vara med och utveckla vården på mottagningen.
Som kurator hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att samordna insatser och samverka med andra aktörer runt patienten
• suicidprevention och strukturstödjande insatser
• stödjande och motiverande samtal utifrån psykosociala belastningsfaktorer, uppmärksamma barns behov, anhörigstöd och psykosociala kartläggningar.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en flexibel och engagerad person som trivs i nära samarbete med alla professioner i en omväxlande vardag. Du har en god samarbetsförmåga, är trygg i din yrkesroll, har ett genuint intresse för arbete med personer med psykisk ohälsa och du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I rollen som kurator ska du
• vara utbildad socionom.
För den här tjänsten är det meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, har grundläggande psykoterapiutbildning, KBT eller erfarenhet av myndighetsutövning och/eller biståndshandläggning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och kallar på intervju under annonseringstiden. Varmt välkommen med din ansökan.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1803". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Eva Eriksson, Akademikerförbundet SSR eva.r.eriksson@regiongavleborg.se 072-219 28 33 Jobbnummer
9975881