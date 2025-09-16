Kurator till psykiatrimottagning, Avesta
2025-09-16
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du arbeta i en verksamhet där varje dag gör skillnad? Psykiatriska mottagningen i Avesta söker nu en engagerad kurator. Hos oss blir du en del av ett tvärprofessionellt team med stort engagemang för våra patienter och för att utveckla den psykiatriska vården. Du kommer ha mycket samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och socialtjänst.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete med engagerade kollegor
Individuell kompetensutveckling
Regelbunden handledning
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till flextid om verksamheten tillåter
Kurator till psykiatrimottagning, Avesta
Som kurator hos oss arbetar du med psykosocialt behandlingsarbete både individuellt och i grupp. Arbetet innebär bland annat:
Bedömning och behandling av patienter med psykisk ohälsa
Samtalsterapi och stödjande samtal
Samverkan med närstående, socialtjänst och andra vårdinstanser
Dokumentation enligt HSL och SoL
Medverkan i teamkonferenser och utvecklingsarbete
Självständigt arbete och lösningsfokuserad är en förutsättning
Kvalifikationer
Socionom med examen och legitimation som hälso- och sjukvårdskurator (eller har möjlighet att få legitimation)
Meriterande:
Erfarenhet av psykiatriskt arbete
KBT Steg 1-utbildning
Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Region Dalarna kommer att införa krav på legitimation som Hälso- och sjukvårdskurator från 2029-07-01 för de som ska arbeta som kuratorer inom hälso- och sjukvården. Om du erbjuds tjänst och saknar legitimation kommer du att behöva en kompletterande utbildning för att uppnå behörighet att söka legitimation. Detta planeras i samråd med din närmaste chef.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Sara Rosqvist 023-492977 Jobbnummer
9511090