Kurator till Parkskolan & Blötbergets skola
Ludvika kommun / Kuratorjobb / Ludvika Visa alla kuratorjobb i Ludvika
2026-01-29
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Arbetsplatsen
Parkskolan ligger i Grängesberg som ligger 1,5 mil söder om Ludvika. En fin gammal bruksort som blomstrade med sin järnmalmsbrytning fram till sent 80-tal. Idag finns inte allt kvar med Grängesberg fortsätter blomstra. Om än i mindre styrka. Parkskolan med sina 270 elever från förskoleklass till årskurs 6 och ett fritidshem med 120 elever ligger granne med anrika Folkets Park där vi numerar firar skolavslutningarna. Granne är också dryckesjätten Spendrups där studiebesök kan göras. I samhäller finns bibliotek dit vi går med våra elever. Vi har även en slalombacke och konstfrusen bandyplan dit vi kan ta oss på frilutsdagar. Skogen har vi alldeles intill skolan där många besök görs med våra elever.
Blötbergets skola är en F-6 skola som ligger en mil utanför Ludvika. En skola med 140 elever läsåret 25/26 och på fritidshemmet ca 60 elever. Vi har en fin gemenskap på skolan där vi hjälps åt över gränserna. Vi har en fin skolskog dit vi gärna går. Även en fotbollsplan och ishockeyrink finns bredvid skolan som vi kan utnyttja.
Så vad väntar du på? Här står vi med öppna armar och tar kanske emot just Dig till vår fina gemenskap!
Arbetsuppgifter
Som skolkurator kommer du att ha en viktig roll i skolans elevhälsa. Du kommer att ingå i elevhälsoteamet där ni tillsammans arbetar nära elever, lärare och skolledning. Arbetet är omväxlande och kommer att innebära många viktiga elevkontaketer varje dag. Du kommer att arbeta med följande områden:
• Hälsofrämjande och förebyggande arbete, vilket exempelvis innebär arbete med klasser och grupper samt att bistå med råd och stöd till personalen.
• Verksamhetsutveckling, vilket innebär att utveckla metoder och förhållningssätt.
• Åtgärder och stödjande insatser vilket innebär att föreslå åtgärder och insatser samt att bistå personal vid svåra samtal.
• Göra sociala utredningar och bedömningar.
• Samverkan i form av tvärproffessionellt samarbete inom elevhälsan, samverkan med externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar samt samverkan med pedagoger och övrig personal på enheterna.
• Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har dokumenterad kunskap och erferenhet av stödjande och främjande arbete med barn och ungdomar samt erfarenhet av arbete som skolkurator.
• Du har positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa konflikter. Erfarenhet av Komet/Cope och/eller ART är meriterande.
• Du har även kunskap och erfarenhet av samarbete med externa aktörer så som BUP och socialtjänst.
• Meriterande är fördjupade kunskaper inom olika samtalsmetoder samt en bred erfarenhet från andra arbetsområden inom socialt arbete.
• Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid Dina personliga egenskaper.Dina personliga egenskaper
Du är relationsskapande och har lätt för att samarbeta med både elever och kollegor. Med en positiv människosyn och social kompetens arbetar du förebyggande och har förmåga att se och förstå både individers och gruppers behov. Du är flexibel, har god samverkansförmåga och kan arbeta med ett salutogent perspektiv i elevhälsoarbetet. Sjävlständighet och samarbete ska förenas i teamarbete. Det är därför viktigt att du har förmånga till helhetssyn på verksamheten och en god förmåga att samarbeta och arbeta i team. Du är också noggran och lyhörd för elevernas behov och tycker det är givande att arbeta med skolelever.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse t.o.m 260617
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personaer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ut Polismyndighetens belastningsregiser. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Upplysningar
Rektor: Karin Sandström 0240-56 58 42
Biträdande rektor: Sofia Persson 0240-56 58 52
Arbetstagarorganisation: Nås via kommunens växel 0240- 86 000
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 12 februari 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Ersättning

Individuell lönesättning
