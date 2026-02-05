Kurator till palliativ enhet i Norrtälje
2026-02-05
Vi söker kurator till ASIH och vår specialiserade palliativa vårdavdelning. Bägge enheterna håller till på plan 5 på Roslagens sjukhus i Norrtälje.
Vi har lång erfarenhet av palliativ vård och avancerad hemsjukvård. Detta är ett unikt tillfälle att arbeta i en kunnig arbetsgrupp med ett etablerat teamarbete.
Hela verksamhetsområdet består av ASiH-team som utgår från Arninge, Lidingö och Norrtälje samt specialiserad palliativ slutenvård på våra två avdelningar på Roslagens sjukhus i Norrtälje och Byle Gård i Täby. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vi har ett tätt samarbete mellan teamen men din placering kommer huvudsakligen att vara på ASIH Norrtälje Roslagen och på vår palliativa vårdavdelning i Norrtälje.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som kurator inom palliativ vård och hemsjukvård. Arbetet sker i samarbete mellan läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator. All personal deltar i planeringen kring patienten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är kurator, med några års erfarenhet. Gärna utbildad socionom. Erfarenhet inom liknande verksamhet är meriterande.
Vi ser att du har ett intresse av palliativ vård och sorgebearbetning.
Arbetet kräver att du kan arbeta både självständigt och flexibelt, men också att du ser vinsterna av att samarbeta och samverka i team. Du har ett gott bemötande och ett empatiskt förhållningssätt. Personlig lämplighet är viktigt för oss.
KRAV Körkort B (manuell)
ARBETSTID/VARAKTIGHET
Vikariat 60-80% i ett år, tjänstgöringsgraden kan diskuteras. Möjlighet till förlängning.
LÖN
Månadslön, kollektivavtal finns
TILLTRÄDE
Från 2026-05-04, tillträddes datum kan diskuteras
SISTA ANSÖKNINGSDATUM
2026-02-26 Ansökningarna behandlas löpande.
KONTAKTPERSON:
Lisa Bak, Enhetschef SPSV Norrtälje Roslagen Forenede Care
Telefonnummer: 076-101 94 30
Hamnvägen 12
76132 Norrtälje
Du är efterlängtad - välkommen till oss!
