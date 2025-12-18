Kurator till öppenvården vid Bup i Ystad
2025-12-18
Gör skillnad. Varje dag.
Gillar du att möta människor och bidra till verklig förändring? Nu söker vi en kurator till ett föräldravikariat på Bup i Ystad, där du tillsammans med kunniga kollegor arbetar för barns och ungas psykiska hälsa i en trygg och utvecklande arbetsmiljö.
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning (Bup) i Ystad består av en öppenvårdsmottagning, en mellanvårdsenhet, ett späd- och småbarnsteam samt ett ätstörningsteam. Vi är en medarbetargrupp på cirka 45 medarbetare bestående av sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, hälso- och sjukvårdkuratorer, kuratorer, barnpsykiatriker, ST-läkare, underläkare, medicinska sekreterare, fysioterapeut, arbetsterapeut, PTP-psykologer och enhetschefer. Under terminerna har vi ofta även socionomkandidat, psykologkandidat och sjuksköterskestuderande på plats.
Bup Ystad har ett positivt och stödjande arbetsklimat med en medarbetargrupp som tillsammans innehar en bred kunskap och mångårig erfarenhet. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad inom öppenvården och arbetsuppgifterna innefattar bland annat bedömning och behandling, psykoedukation och nätverksarbete i samarbete med skola, kommun och vårdgrannar i närområdet. Behandlingsformerna varierar för att passa barn och unga i olika åldrar och för att på bästa sätt matcha familjernas behov. Arbetet utförs delvis genom användandet av digitala behandlingsinsatser. I ditt dagliga arbete samlar du in och bedömer information, gör ställningstaganden och planerar patientens vård för att sedan genomföra denna. Detta sker framför allt i utredande och behandlande samtal med både patienter och vårdnadshavare. Behandlingar ges både individuellt och i gruppform.
Vår verksamhet utmärks av en bred barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens med stort fokus på utvecklingsfrågor och tvärprofessionellt samarbete mellan de olika yrkesgrupperna. Vi har en ambition att utveckla vården och erbjuder dig goda möjligheter till professionell utveckling och kontinuerlig fortbildning utifrån intresse och i linje med patienternas behov samt verksamhetens mål. Vi har även ett upplägg med individuellt anpassad introduktion samt handledning och mentorskap.
Tjänsten är ett föräldravikariat på 12 månader. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag kl. 08.00 - 16.30 och flextidsavtal tillämpas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd socionomutbildning. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav i såväl tal som skrift. Vi ser det som meriterande för tjänsten om du har/är:
• Yrkeserfarenhet av barnpsykiatriskt bedömnings- och behandlingsarbete
• Leg. hälso- och sjukvårdskurator
För att du ska lyckas och trivas i din nya roll hos oss är det viktigt att du är ansvarsfull och mogen, har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt är bra på att skapa relationer. Du behöver ha ett intresse för såväl familjearbete som individuella kontakter samt samverkan med kollegor och vårdgrannar. Som person ser vi gärna att du är stabil, initiativrik, kan anpassa dig till ändrade omständigheter och skiftande arbetsuppgifter samt trivs med att arbeta både i team och individuellt. Ditt engagemang och din initiativförmåga visar sig genom att du har en vilja och lust att bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
