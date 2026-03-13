Kurator till Öbacka Hälsocentral i Härnösand
2026-03-13
Varmt välkommen till oss på Öbacka Hälsocentral!
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 35 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Hos oss finns tillgång till allmänspecialister, ST-läkare, distriktssköterskor/sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, kurator, psykiatrisjuksköterska, rehabiliteringskoordinator, fotvårdsterapeut, lokalvårdare, dietist, medicinska sekreterare samt barn- och mödrahälsovård.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad kan vi erbjuda?
Vi är ett härligt gäng som nu ser fram emot att välkomna en ny medarbetare. Hos oss står gemenskap och trivsel i fokus! Vi har en stark sammanhållning mellan olika yrkeskategorier och skapar en arbetsplats där vi bygger på omtanke och engagemang - både i mötet med våra patienter och i samarbetet med varandra.
Vi tycker om att ha kul tillsammans och har en aktiv festkommitté som regelbundet arrangerar interna aktiviteter, så som cornholeturnering och aktivitetstävlingar! Dessutom erbjuder vi unika förmåner som vår livsvårdstimme - en timme tidigare hemgång med bibehållen lön.
Din introduktion på arbetsplatsen planeras utifrån dina behov och önskemål.

Dina arbetsuppgifter
- Genomföra kortare behandlingskontakter enligt primärvårdens uppdrag vid lätt till måttlig psykisk ohälsa (t.ex. stress, oro, ångest, nedstämdhet och krisreaktioner). Behandlingen kan ske via fysiska möten och/eller via digitala vårdbesök.
- Arbeta med KBT, individuellt och i grupp.
- Du planerar din mottagning självständigt och följer dina patienter, men har ett nära samarbete med vår psykiatrisjuksköterska och rehabiliteringskoordinator.
- Delta i rehabiliteringsrond en gång i veckan för samverkan kring gemensamma patienter.
- Samverka med övriga professioner genom gemensamma bedömningar och löpande avstämningar kring patienter.
- I arbetet ingår även samverkan med andra vårdgivare och verksamheter.
- Delta i handledning som sker regelbundet med psykolog samt kuratorskollegor från några av Premicares hälsocentraler i Västernorrland.
- Bidra till utveckling av arbetssätt, till exempel gruppupplägg och patientmaterial.
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har Socionomexamen eller motsvarande 180 hp samt utbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT), minst steg 1. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet som kurator och det är meriterande om du tidigare har arbetat inom primärvård.
Du arbetar strukturerat, men kan vara realistisk när situationen kräver det och anpassar insatsen efter patientens behov och primärvårdens uppdrag. Du tar ansvar för dina pågående kontakter och driver arbetet framåt, samtidigt som du använder kollegor för avstämning när det behövs. Du är trygg i att arbeta självständigt likväl som i team. Du är nyfiken på utveckling, både i det kliniska arbetet och i hur vi tillsammans kan förbättra våra arbetssätt. Personliga egenskaper som flexibilitet, lyhördhet och förmåga att skapa goda relationer värdesätts högt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att söka redan idag!
Tillträde: 260601 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 2026-03-29
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss!
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.
Mottagning
Vi erbjuder ett brett utbud av hälso- och sjukvård. Vårt mål är att du ska få bästa möjliga tillgänglighet, service och bemötande när du behöver hjälp eller rådgivning.
Vi sätter patienten i centrum, varför det är viktigt att du får rätt vård av rätt person. Vi erbjuder en komplett primärvård.

Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard

Ersättning

Månadslön

Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Öbacka Hälsocentral Kontakt
Hanna Wallman 46739189829
9797051