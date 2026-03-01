Kurator till Nyköpings gymnasium
Nyköpings kommun - Nyköpings Gymnasium / Kuratorjobb / Nyköping Visa alla kuratorjobb i Nyköping
2026-03-01
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Nyköpings Gymnasium i Nyköping
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur.
Nyköpings gymnasium är den största gymnasieskolan i Nyköping. Vi har elva nationella program - varav sex är yrkesprogram, fyra olika introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Hos oss arbetar över 220 personer med att inspirera och motivera, hjälpa och stötta våra ca 1500 elever att lyckas med sina studier utifrån sina förutsättningar.
Vår helhetsidé bygger tydlighet, meningsfullhet, elevers medskapande och medvetna goda möten. Helhetsidén är länken mellan läroplanens uppdrag och vår vardag. Den vägleder oss i våra pedagogiska möten med alla elever.
Nu söker vi en skolkurator som ska ingå i skolans elevhälsoteam.Publiceringsdatum2026-03-01Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utvecklande och självständigt arbete där du tillsammans med dina kollegor på elevhälsan för Nyköpings gymnasium är en viktig nyckel för elevers utbildning och framtid.
Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom hälsofrämjande och förebyggande insatser. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Du som skolkurator ansvarar för den psykosociala kompetensen i arbetet kring eleverna. Du kommer att jobba tätt ihop med skolans elevhälsoteam (EHT) bestående av skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och ansvarig skolledare i ett av skolans arbetslag. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta konsultativt gentemot pedagogisk personal i olika psykosociala frågor samt att ge elever stöd individuellt och i grupp. Tillsammans med pedagogisk personal har ni ett stort ansvar för att eleverna når sina mål och erhåller gymnasieexamen. Nyköpings gymnasium är en stor skola och du kommer även att samarbeta med skolans övriga professioner inom elevhälsa.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller likvärdig utbildning med erfarenhet av arbete som skolkurator. Personlig lämplighet och samarbetsförmåga är viktiga faktorer vid vår rekrytering. Det är meriterande om du är utbildad inom MVP inom Nyköpings kommun (gärna både steg 1 och 2)
För att trivas på jobbet tror vi att du har ett stort engagemang för ungdomars livssituation och ett intresse av utåtriktat förebyggande arbete. Du har lätt för att samarbeta med såväl skolans personal som externa kontakter. Du har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, likväl som du kan arbeta i såväl större som mindre grupper. Du har god förmåga till kommunikation med ungdomar, enskilt och i grupp. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har kännedom om socialtjänstens lagar och regelverk.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
#LI-Onsite Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/jobb-och-arbetsmarknad/lediga-jobb/sa-har-gar-en-rekrytering-till/ Arbetsplats
Nyköpings kommun - Nyköpings Gymnasium Kontakt
Samordningschef
Niklas Hjelm niklas.hjelm@nykoping.se 073-020 94 71 Jobbnummer
9769514