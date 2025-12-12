Kurator till Nordic International Trollhättan
Ditt uppdrag
I rollen som skolkurator arbetar du främst med att stödja elevernas psykosociala utveckling genom hälsofrämjande och förebyggande insatser. Du ingår i skolans elevhälsoteam och samarbetar nära med andra för att främja en trygg och utvecklande skolmiljö.
Du kommer att bidra till utvecklingen av skolans elevhälsoarbete genom att arbeta med frågor som rör elevers välmående, psykiska hälsa och sociala situation. Proaktivt arbete med elever och att vara synlig ute i verksamheten är en viktig del av ditt arbete. Din relationella förmåga och förmåga att coacha elever i rätt riktning är avgörande för att kunna stödja dem på bästa sätt.
I rollen ingår ansvar för uppföljning av elever med hög frånvaro samt utredningar av kränkningsärenden.
Som skolkurator kan arbetsuppgifterna variera dagligen, och du behöver därför ha förmåga att snabbt kunna anpassa dig efter nya behov. Samtidigt är det viktigt att du kan erbjuda ett professionellt och empatiskt bemötande i alla situationer.
För att ansöka vill vi att du har erfarenhet av arbete som kurator eller liknande psykosocialt arbete, gärna inom skolmiljö.
är utbildad socionom (eller annan relevant utbildning).
pratar flytande svenska och engelska.
För att lyckas i rollen vet vi att du är har lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och att du på ett empatiskt och tryggt sätt kan kommunicera med dessa grupper.
delar vår pedagogiska vision och har en god förmåga att samarbeta som en del av ett team.
Har du arbetat i en internationell skolmiljö ser vi det som meriterande! Publiceringsdatum2025-12-12Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare, semestertjänst. Provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: 70% .
Tillträde: januari 2025 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 28 december 2025.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Ersättning
