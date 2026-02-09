Kurator till neurokirurgiska kliniken
2026-02-09
Vill du arbeta hos oss under sommaren 2026?
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar i team där samarbete och engagemang värderas högt. Ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper är en självklarhet. Nu söker vi dig som studerar till socionom eller är utbildad socionom och vill jobba hos oss under sommaren 2026!
Du kommer att vara anställd som kurator på neurokirurgiska kliniken och arbeta tillsammans med de andra kuratorerna inom neurokirurgen och intensivvården (NIVA, CIVA, Brännskadecentrum). Kuratorns arbetsuppgifter är att bedriva psykosociala bedömningar av patientens och närståendes behov samt att bedriva psykosocialt behandlingsarbete. I detta ingår individanpassat stöd i form av krissamtal, stödjande samtal, efterlevandestöd och bearbetande samtal med eller utan kombination av social information/sociala stödåtgärder. En viktig del i arbetet är att uppmärksamma och att arbeta med barn och ungdomar tillsammans med deras föräldrar som närstående. Du kommer att ha stor frihet att påverka din arbetsdag då du själv planerar din arbetsdag utifrån verksamhetens behov.
Arbetsgrupp
Du kommer att ingå i en kuratorsgrupp med fyra andra kuratorer. Du kommer alltid att ha erfaren kollega att kunna vända dig till.
Om dig
Vi söker dig som studerar till socionom (klar med termin 6), socionomutbildad eller likvärdig utbildning.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Eftersom patientens och verksamhetens behov hastigt kan förändras är det viktigt att du har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och ser möjligheterna i förändringar. Vi lägger stor vikt vid respekt, ärlighet, kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Arbetet är självständigt vilket kräver att du tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat.
Ansökan och anställning
Anställningen är ett semestervikariat under veckorna 24-33 år 2026. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
