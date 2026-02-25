Kurator till MiniMaria-mottagningen
MiniMaria är ett pilotprojekt som syftar till att öka tillgången till tidiga, samordnade och kunskapsbaserade insatser för unga som befinner sig i eller i riskzon för skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. Mottagningen erbjuder ett kunskapsbaserat, sammansatt stöd och intensiv öppenvårdsbehandling. MiniMaria vänder sig till unga och unga vuxna upp till 25 år som bor i Sandviken, Hofors eller Ockelbo kommun samt deras närstående. Verksamheten drivs gemensamt av individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun och Region Gävleborg.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
På MiniMaria arbetar ett team om fem behandlare, varav en med sjukvårdskompetens. Tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för att förebygga och behandla skadligt bruk och beroende hos unga samt vid behov involvera andra verksamheter som behövs för att stärka måendet hos individen. Vi erbjuder psykosocial behandling och rådgivning med ett tvärprofessionellt och nätverksorienterat synsätt. Alla i teamet kommer främst att arbeta behandlande men en viss del av yrkesutövningen kommer vara riktat mot hälso- och sjukvård. I tjänsten ingår också utåtriktat och informativt arbete för att göra verksamheten känd för alla som har behov av stöd eller samarbete. MiniMarias arbetssätt och behandlingsmetoder är evidensbaserade och återfinns i nationellt vård- och insatsprogram samt nationella riktlinjer.
Som kurator på MiniMaria kommer du bland annat att
• arbeta kurativt och ansvara för motivationshöjande samtal och psykosocialt behandlingsarbete enligt rekommenderad metodik från Socialstyrelsen
• arbeta utifrån en helhetssyn omkring den unges hälsa och situation vilket innebär att använda screening- och kartläggningsinstrument
• samverka med andra aktörer och vara ett konsultativt stöd
• arbeta med rådgivning, stöd och behandling
• arbeta utåtriktat och informativt
• leda informationsmöten, nätverksmöten, tjänstemannamöten och/eller SIP-möten kommer vara en del av vardagen.
Hos oss får du
• ett betydelsefullt arbete där du gör skillnad för våra unga och deras anhöriga
• goda möjligheter till kompetensutveckling via internt lärande, kollegial handledning och externa utbildningar
• vara med att bygga upp och forma verksamheten samt utarbeta och utveckla metoder, rutiner och arbetssätt som kan implementeras i övriga länet
• nära och tillitsbaserat ledarskap och extern handledning i grupp en gång i månaden.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du ha förmåga att skapa goda samarbeten med såväl unga och deras närstående som med samarbetspartners och kollegor. Du är flexibel och har god förmåga att planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du har också förmåga att omsätta behandlingsmetodiska kunskaper till praktiskt arbete. Vidare har du en helhetssyn i ditt arbete och tar hänsyn till patientens och verksamhetens bästa. Eftersom mottagningen är ny krävs att du inspireras av att skapa innehåll, struktur och rutiner utifrån de behov som finns i en nystartad verksamhet.
I rollen som kurator ska du
• vara socionom eller ha annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• har flerårig erfarenhet av psykosocialt arbete med unga och deras familjer
• ha erfarenhet av att arbeta med patienter med beroendeproblematik och/eller psykiatriska diagnoser
• inneha B-körkort.
Det är meriterande om du har påbyggnadsutbildning inom området, såsom Steg 1 KBT, FFT Funktionell familjeterapi, A-CRA eller liknande.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer så vänta inte med att skicka in din ansökan. Om du vill veta mer om den här unika möjligheten kontakta oss gärna.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Region Gävleborg, VO Familjehälsa Kontakt
Anna-Carin Nilsson, Gruppledare/sjuksköterska anna-carin.nilsson@regiongavleborg.se 072-2183225
