Kurator till medicinmottagningen
Region Jämtland Härjedalen, Medicinmottagningen / Kuratorjobb / Östersund Visa alla kuratorjobb i Östersund
2026-02-20
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Medicinmottagningen i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Vi söker en kollega! Välkommen till Östersund och till medicinmottagningen. Här har du naturen inom räckhåll och en stad med rikt kultur- och nöjesliv.
Som kurator på vår mottagning arbetar du tillsammans med flera trevliga kollegor. Väljer du att arbeta hos oss kommer du möta patienter och deras anhöriga/närstående med skiftande behov. Inom medicinområdet förekommer patienter med en rad olika sjukdomar, exempelvis stroke, hematologi-, endokrinologi-, hjärt- och lungsjukdomar. Det ingår även viss poliklinisk mottagningsverksamhet.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Vi jobbar hela tiden med patienten och dess anhöriga/närstående i fokus. Arbetet som kurator består bland annat av akut krisomhändertagande, rådgivning, stöd och information. Du arbetar såväl självständigt som tillsammans med kollegor och i team med övrig vårdpersonal. Att kunna prioritera bland ärenden är viktigt för att vid behov kunna hjälpas åt vid hög arbetsbelastning. Patientdokumentation sker i vårt vårdadministrativa system Cosmic.Kvalifikationer
Examen från socionomprogrammet. Arbetslivserfarenhet inom yrket är meriterande. God förmåga till samarbete och flexibilitet är viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306881". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Medicinmottagningen Kontakt
Enhetschef
Eva Fureman eva.fureman@regionjh.se 063156930 Jobbnummer
9755388