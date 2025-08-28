Kurator till Loviselundsskolan Hässelby Gård
Stockholms kommun / Kuratorjobb / Stockholm Visa alla kuratorjobb i Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen till Loviselundsskolan
Vill du arbeta tillsammans med nyfikna elever, engagerade kollegor och skolledning? I så fall är du välkommen till oss på Loviselundsskolan.
Vi är en interkulturell F-6 skola i ett mångkulturellt område, inklusive anpassad grundskola med ca 360 elever. Skolan ligger omgiven av fina natur-områden och nära tunnelbanan i Hässelby gård. Skolan är indelad i flera skolbyggnader kring en stor och en liten skolgård som båda inleder till goda lärmiljöer.
Nu söker vi dig som vill ta dig an den spännande utmaningen att med engagemang och driv fortsätta utveckla skolans värdegrundsarbete tillsammans med skolledning, EHT och övriga pedagoger. Tillsammans arbetar vi för att Loviselundsskolan är den absolut bästa skolan för just våra elever! Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med vår fina personalgrupp erbjuds du en stimulerande tjänst där vi värdesätter det professionella samarbetet och värdegrundsarbetet. Gemensamt utformar vi en trygg och stimulerande skoldag med elevernas bästa i fokus.
Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.
I kuratorns arbete ingår att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.
I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.
Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start den 1 december. Kvalifikationer
Socionomexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Goda kunskaper inom NPF samt kunskaper om barn och unga och deras utveckling
Erfarenhet av att arbeta individnära och flexibelt med ungdomar och att samarbeta med pedagoger samt andra professioner inom skola.
Meriterande
Erfarenhet av psykosociala kartläggningar.
Erfarenhet av att arbeta som skolkurator eller erfarenhet av liknande arbete.
Kunskaper inom olika samtalsmetoder såsom MI.
Som person söker vi dig som:
Är en stabil och trygg person som skapar förtroende och lugn hos ungdomar och kollegor.
Är duktig på att arbeta både självständigt och i nära samarbete i multikompetenta team.
Är flexibel och har förmågan att snabbt omprioritera vid plötsliga händelser.
Har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i andras perspektiv.
Är professionell i ditt bemötande och agerande som kurator.
Trivs med att ha en aktiv roll i ett utvecklingsarbete och förmåga att anpassa ditt arbete efter det.
Har en förmåga att hantera fler olika perspektiv i det skolsociala arbetet och värnar om och synliggör betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv.
Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig informationÖvrig information
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4953". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad Kontakt
Malin Löwdin 076-1204473 Jobbnummer
9481398