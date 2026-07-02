Kurator till Linköping Fria Läroverk
Watma Education AB / Kuratorjobb / Linköping Visa alla kuratorjobb i Linköping
2026-07-02
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🌟 Vi söker en engagerad och närvarande kurator – med hjärtat ute bland ungdomarna! Vill du göra verklig skillnad där ungdomarna är – i korridorerna och i deras vardag?
Ditt uppdrag
🌟 Som kurator är du en nyckelperson i gymnasieskolans elevhälsoarbete.
Du kommer att: ✔ Vara närvarande i elevernas vardag och bygga förtroendefulla relationer.
✔ Bidra med psykosocial kompetens i elevhälsoteamet.
✔ Arbeta strukturerat med EHT-processer, dokumentation och uppföljning.
För att ansöka vill vi att du
✔ Är socionom eller har likvärdig utbildning.
✔ Har erfarenhet av att arbeta med ungdomar, gärna i gymnasieskola.
✔ Är trygg i din yrkesroll och van att arbeta både självständigt och i team.
För att lyckas i rollen vet vi att du
✔ Har lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och att du på ett empatiskt och tryggt sätt kan kommunicera med dessa grupper.
✔ Delar vår pedagogiska vision och har en god förmåga att samarbeta som en del av ett team. Publiceringsdatum2026-07-02Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: 100%.
Tillträde: 2026-09-01.
Sista ansökningsdatum: 2026-07-26. Rekryteringen sker löpande; det kan innebära att processen avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010806-2083273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), https://karriar.laroverken.se
Teknikringen 3 (visa karta
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583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Fria Läroverken Jobbnummer
9990187