Kurator till Kungälvs barn- och elevhälsa, stödenheten
2026-03-16
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Kungälvs barn- och elevhälsa, Stödenheten, arbetar på uppdrag av kommunens förskolor,
grundskolor samt pedagogisk omsorg.
Enheten består av psykologer, kuratorer (10st), skolsköterskor, logoped, specialpedagoger med kommunövergripande uppdrag, samt närvaroteam. Som skolkurator arbetar du på uppdrag av rektor och i samverkan med skolornas lokala elevhälsa.
Kungälvs barn- och elevhälsa har också en viktig funktion vad gäller kompetenshöjande insatser inom grundskolan. På stödenheten har vi bred kompetens och värnar om det tvärprofessionella samarbetet. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor samt vara med och bidra och utveckla det skolsociala arbetet.
Som skolkurator har du ett omväxlande arbete där du gör skillnad!Dina arbetsuppgifter
Som skolkurator i Kungälv har du möjlighet att påverka barn och ungas skola och framtid. Ditt arbete är varierande, utvecklande och självständigt där du alltid har nära till andra professioner och goda kollegor. Du träffar dina kuratorskollegor regelbundet varannan vecka i professionsmöten där ni tillsammans arbetar med utvecklingsfrågor men också med kollegial handledning.
Som skolkurator arbetar du på uppdrag av rektor och tillsammans med övriga i skolans elevhälsoteam. Arbetet ska främst vara av förebyggande och hälsofrämjande karaktär men kan också innebära åtgärdande arbete och arbetet ska bedrivas på individ-, grupp- och organisationsnivå. Målet är att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Du arbetar med ansvar för det sociala och psykosociala perspektivet i elevhälsan vilket kan innebära sociala kartläggningar, hälsofrämjande arbete, arbete i klass tillsammans med lärare utifrån olika teman. Du arbetar också med att främja skolnärvaro, konsultation/handledning till skolpersonal, ge stöd och råd till elever och föräldrar, samt nätverksmöten (SiP-möten) m.m. I Kungälvs kommun arbetar varje skolkurator mot 1-3 rektorer. Denna tjänst innebär arbete i en f-6 skola samt en 7-9 skola. På 7-9 skolan är ni två kuratorer vilket gör att du kommer få en mycket nära kollega att samarbeta och utbyta erfarenheter med. Kvalifikationer
- Socionomutbildning
- Hög nivå på kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- B-körkort och egen bil krävs.
- Utbildning inom NPF är meriterande.
- Utbildning inom lågaffektivt bemötande är meriterande.
- Erfarenhet av arbete inom skola är meriterande.
Du ska ha god samarbetsförmåga, god förmåga att skapa relationer samt kunna se till helheten kring en individ och en situation. Arbetet ställer krav på god förmåga till självständighet, struktur och flexibilitet.
Tjänsten kräver att du har B-körkort och tillgång till egen bil vid behov.
Vi ser fram emot din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön, semestertjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Linda Bjälkenborn 0303-238334 Jobbnummer
9798485