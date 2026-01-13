Kurator till Kriscentrums samtalsmottagning
Uddevalla Kommun / Kuratorjobb / Uddevalla Visa alla kuratorjobb i Uddevalla
2026-01-13
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om verksamheten
Enheten mot våld i nära relationer är en av sex enheter inom avdelning barn och unga.
Enheten består av Kriscentrum som är en samtals mottagning för våldsutsatta barn, unga och vuxna samt våldsutövande barn och vuxna. Vidare ingår Barnahus Fyrbodal/Uddevalla som en av tre filialer i Fyrbodal som arbetar i samverkan med polis, åklagare, BUP och socialtjänst när finns misstanke om att barn kan vara utsatta för brott, Vingen skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn samt socialsekreterare för vuxen- våld i nära relationer.
En av våra kuratorer har valt att avsluta sin tjänst för att arbeta inom annat område därför söker vi nu en ny kollega. Enheten består sammantaget av 11 medarbetare och leds av en verksamhetsnära enhetschef.
En utökning med en heltid 1.e socialsekreterare för myndighetsutövning våld i nära samt Kriscentrum kommer också tillsättas inom kort.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att ha stödsamtal med våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövande barn och vuxna. Utöver detta samarbeta med andra både interna och externa som också kan möta barn i andra processer som t ex utredning barn och unga, socialsekreterare för vuxen våld i nära, ungdomsmottagning, skola etc.
Vi skall vara en lätt tillgänglig socialtjänst enligt gällande lagstiftning och det innebär bland annat att synas ute i samhället och sprida kunskap om våld i nära relationer till alla åldersgrupper, det kan innebära både att vi samarbetar med förskolor, skolor, vårdcentraler mm gällande arbetet med att få våldet att upphöra. Vi håller även utbildningar/ föreläsningar både internt och externa när det efterfrågas.
Du skall vidare vissa dagar och tider i veckan enligt rullande schema ta emot samtal på Kriscentrums stödtelefon.
Du kommer att vara en av 4,5 kuratorer på Kriscentrum.Kvalifikationer
Du skall ha lämplig högskoleutbildning såsom socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är ett krav att du har kunskap om våld i nära relation och erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen. Meriterande är om du tidigare har arbetat som kurator och har andra vidareutbildningar inom området våld i nära relationer.
Arbetet ställer krav på att Du är trygg i din person, att du har en god självinsikt och äger en stor portion ödmjukhet. Du kan arbeta självständigt och professionellt i samarbete och har ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete. Du ska ha god service inriktning samt omhändertagande i ditt bemötande. Du skall kunna uttrycka dig väl både i tal och skrift.
__________________________
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enheten mot våld i nära relationer , Kontakt
Sandra Lindholm 0522-697929 Jobbnummer
9680376