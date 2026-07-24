Kurator till Karolinska Universitetssjukhuset, vikariat
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2026-07-24
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eller i hela Sverige
Vill du göra verklig skillnad i människors liv genom kvalificerat psykosocialt arbete i en högspecialiserad vårdmiljö? Hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset blir du en del av ett engagerat team där samverkan, kunskapsutbyte och utveckling står i fokus, och där du får möjlighet att möta patienter i livets mest utmanande skeden.
Du erbjuds
en gedigen introduktion i din nya roll och som medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset
att bli en del av en spännande verksamhet i utveckling
nära samverkan med andra professioner kring patienter med komplexa vårdbehov
unika möjligheter att ta del av andra professioners kunskaper och utvecklas i din roll
att ingå i ett team med höga ambitioner där vi strävar efter psykosocialt arbete i världsklass.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Socialt arbete inom hälso- och sjukvården bedriver kliniskt arbete, forskning och utbildning. Vi erbjuder sociala interventioner, psykosocial behandling och social rådgivning till patienter och deras närstående på uppdrag av Karolinska Universitetssjukhusets olika verksamheter.
Sektionen arbetar siteövergripande i Solna och Huddinge och tar emot patienter från verksamhetsområdena Infektion, Inflammation och Åldrande samt Hjärta Kärl Neuro inom både öppen- och slutenvård. Vid behov arbetar du även mot andra verksamheter inom sektionen och övriga medicinska teman.
Som kurator möter du patienter som genomgår utredning eller nyligen har fått en somatisk diagnos, personer som drabbats av akuta eller traumatiska händelser, lever med kroniska sjukdomar eller befinner sig i ett palliativt skede. Du ger även stöd till närstående och håller efterlevandesamtal.
Din huvudsakliga uppgift är att arbeta med sociala och psykosociala utredningar, bedömningar och behandlingar utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet sker i tvärprofessionella team där du som kurator är en aktiv del av patientens vård.
I det dagliga arbetet ingår bland annat:
kris- och stödsamtal med patienter och närstående
rådgivning i sociala frågor
myndighetskontakter
samverkan med andra vårdgivare och frivilligorganisationer
handledning av socionomstudenter
ledning av gruppverksamheter.
I arbetsuppgifterna ingår också att bidra till verksamhetsutveckling, exempelvis genom att utveckla arbetssätt, kvalitet och processer utifrån evidens och patienternas behov.
Helgarbete kan ingå som en del av tjänsten.
Annonsen avser ett vikariat på 11 månader.
Vi söker dig som
har ett helhetsperspektiv och ser till både patientens, närståendes och verksamhetens bästa i ditt arbete
tar initiativ och driver ditt arbete framåt samtidigt som du bidrar till utveckling av arbetssätt och verksamhet
gör väl avvägda bedömningar och prioriteringar även i komplexa situationer där flera perspektiv behöver vägas samman
arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
är lugn och trygg även i känslomässigt krävande situationer och behåller fokus på patientens och närståendes behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du förväntas vara en förebild i enlighet med sjukhusets värderingar; ansvar, medmänsklighet och helhetssyn.KvalifikationerKvalifikationer
socionomexamen
goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
legitimation hälso- och sjukvårdskurator
erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård
master i socialt arbete
erfarenhet av psykosocialt arbete inom njurmedicin
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Hälsoprofessioner Kontakt
Robin Maddock, Akademikerförbundet SSR 0812359412 Jobbnummer
10010469