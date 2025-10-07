Kurator till Karolinska Universitetssjukhuset
2025-10-07
Är du utbildad socionom och vill bidra till att stötta barn och familjer inom barnsjukvården? Vi söker nu två engagerade kollegor till vårt team i Solna, en för en tillsvidareanställning och en för ett vikariat under en föräldraledighet.
Varmt välkommen med din ansökan.
Du erbjuds
individuellt anpassad introduktion
kontinuerlig kompetensutveckling utifrån regionens framtagna kompetenssteg för kuratorer
nära samarbete med både andra kuratorer och andra yrkeskategorier
bred erfarenhet av högspecialiserad vård
att vara en viktig del i att ge patienten och anhöriga bästa möjliga stöd under sin sjukhuskontakt och på så vis också bidra till att patienten få bästa möjliga vård.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Tema Hälsoprofessioner, Socialt arbete bedriver kliniskt arbete, forskning och utbildning med fokus på psykosocialt stöd inom vården. Vi erbjuder sociala interventioner, psykosocial behandling och närståendestöd.
Hos oss blir du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas och där patientens behov står i centrum. Du möter andra professioner kring komplexa problemställningar och får unika möjligheter att både bidra med din kompetens och ta del av andras.
Vi har högt ställda ambitioner och strävar alltid efter att erbjuda psykosocialt arbete i världsklass där engagemang, kunskap och samverkan gör skillnad för våra patienter och deras närstående.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vår engagerade kuratorsgrupp inom sektion Barn i Solna! Som kurator arbetar du med kris-, socialt och psykosocialt utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete med fokus på helhetssyn och stöd till barn och familjer.
I det dagliga arbetet ingår bland annat:
kris- och stödsamtal till patienter och närstående
arbete i medicinskt team runt patienten där kurator väntas ta en aktiv del rådgivning i sociala frågor
myndighetskontakter
samarbete med andra vårdgivare samt frivilligorganisationer
att ta emot och handleda socionomstudenter.
Annonsen avser både ett vikariat och en tillsvidaretjänst, där tillsvidaretjänsten har särskild inriktning mot endokrinologi och metabola sjukdomar.
Vi söker dig som
har ett genuint intresse för socialt arbete och för att stötta personer och/eller närstående i kris
har lätt för att anpassa dig till föränderlig vardag. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheterna i förändringar
trivs med att samarbeta med andra människor. Du relaterar dig till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar in, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du motiveras av att skapa kontakter och underhåller relationer
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.KvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
Legitimation hälso- och sjukvårdskurator med behörighet att arbeta i Sverige
Erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård
Erfarenhet av att arbeta med svårt sjuka patienter och deras närstående.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-kvinnohalsa-och-halsoprofessioner/
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner. Ersättning
