Kurator till Jättestensskolan
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17
Just nu söker vi på Jättestensskolan en kurator! Tjänsten är tillsvidare och det finns möjlighet att arbeta både 80 % och 100%. På skolan har vi två EHT-team som består av skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog och kurator och du kommer att vara en del av ett av dessa team.
Jättestensskolan är en kommunal grundskola som ligger i södra Biskopsgården, på Hisingen i Göteborg. Vi har ett mångkulturellt upptagningsområde som inkluderar elever från olika bakgrunder. Skolan har cirka 620 elever och runt 80 medarbetare. Vi är en skola som har höga förväntningar på både elever och personal. Det finns ett stort engagemang hos personalen och ett stort hjärta för alla våra elever. En indikator på att Jättestensskolan är en stabil och välfungerande skola är att 90% av eleverna i årskurs 9 blev behöriga till yrkesprogram på gymnasiet våren 2025. Vi är också en av tre skolor i Göteborg som har högst söktryck till förskoleklass.
På Jättestensskolan finns hela grundskolan representerad; förskoleklass, fritids och årskurs 1-9. Det finns två skolgårdar och förutom de ordinarie klassrummen också slöjdsalar, bildsal, NO-sal, musiksal, hemkunskapssal, en rymlig idrottshall samt ett stort uppehållsrum. Jättestensskolan är en aktiv skola och vi sätter stort fokus på fysisk aktivitet eftersom vi är övertygade om att det skapar bra förutsättningar för våra elevers lärande och ger en god arbetsmiljö för vår personal. Som skolkurator kommer du att vara en viktig del i detta arbete.
Som kurator ingår du i skolans, och skolområdets, elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsoarbetet samverkar du med bland andra lärare, skolsköterska, specialpedagog, psykolog, skolläkare och biträdande rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med biträdande rektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen.Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att delta i skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal, samverka med och stödja vårdnadshavare, konsultation med personal och insatser i grupp/ klass. Du samverkar också med externa aktörer såsom socialtjänst, habilitering, UPH och BUP. Du kommer att stödja och handleda skolans personal i sitt bemötande och relationsskapande med elever och föräldrar samt stödja hur man som personal kan tänka och agera när man har oro för att ett barn far illa.
Du arbetar med grupper vid akuta behov och i förebyggande syfte samt att du bidrar med socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Du har en god förmåga att formulera dig i tal och skrift och kommer att göra skolsociala utredningar och bedömningar, samt utredning av elevs frånvaro. Du dokumenterar ditt arbete i PMO och har god kännedom om Socialtjänstlagen och Skollagen.
Inom grundskoleförvaltningen medverkar du på professionsträffar en gång i månaden tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklare samt deltar i extern handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller annan högskoleutbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolkurator samt erfarenhet av arbete med barn och unga. Meriterande är även:
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
• Erfarenhet av främjande och förebyggande insatser
• Utbildning i samtalsmetodik / handledning
Som person är du stabil, empatisk, prestigelös och trygg i din yrkesroll. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situation och en förmåga att omsätta detta i arbete såväl på individnivå som mot grupp och organisation. Du möjliggör barns berättande och medverkar till att elevernas delaktighet och perspektiv lyfts fram.
Du har lätt för att skapa relation och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö och i team med olika professioner.
Du är strukturerad och tydlig i ditt arbete och trivs både med att arbeta självständigt och i samverkan med andra professioner samt att du har förmåga att ta initiativ och beslut inom ramen för ditt uppdrag. Yrkesrollen kräver en hög grad av självständighet, samarbetsförmåga och personlig mognad. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ. Du behåller lugnet i svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut under tidspress.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Therese Bergström, Vision (TCO) therese.bergstrom@grundskola.goteborg.se
9862301