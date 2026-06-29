Kurator till Hememstaskolan åk 7 - 9
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2026-06-29
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Hemmestaskolan är en F - 9 skola fördelad på två enheter, en F - 5 och 6 - 9, med en rektor och två biträdande rektorer. Skolan har 620 elever och är en skola där vi utvecklar ett tydligt F - 9 perspektiv.
Vi arbetar aktivt med inkluderande lösningar som ska genomsyra hela skoldagen. Vi har organiserat oss i två EHT-team, en för varje skolenhet men samtidigt utvecklar vi EHT - i ett F - 9 perspektiv. Tillit, kommunikation och att våga tänka utanför boxen genomsyrar verksamheten.
Ditt uppdrag
Som kurator ansvarar du för elevhälsans psykosociala insatser och bidrar med ett socialt psykosocialt perspektiv. Dina arbetsuppgifter består till stor del av samtal såsom stöd- motivations- kris och konfliktsamtal, liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras vårdnadshavare.
Du utreder och bedömer vid behov elev eller grupps sociala och psykosociala situation, liksom samarbetar med olika aktörer utanför skolan. Du medverkar i EHT och jobbar aktivt med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I ditt uppdrag ingår att vara aktiv i frånvaroutredningar.
Din erfarenhet
Du är utbildad socionom, och det är meriterande är om du har erfarenhet av att arbete i grundskola som kurator.
Dina personliga egenskaper
Som person är du tydlig och har förmåga att utveckla en god struktur i kuratorsjobbet. Du är duktig på att skapa goda relationer med både elever och vårdnadshavare. Du trivs med att samarbeta med andra, både medarbetare på skolan men även med olika aktörer utanför skolan. Du är en person som ser möjligheter istället för problem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Intervjuer sker löpande så sök redan idag. För denna tjänst är utdrag ur belastningsregistret en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Motionsvägen 4 och 9 (visa karta
)
139 22 VÄRMDÖ Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Hemmestaskolan Jobbnummer
9983648