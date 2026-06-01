Kurator till Habiliteringscentrum i Fagersta
Är du kurator eller socionom och söker ett arbete som är utmanande, omväxlande och meningsfullt? Vi på Habiliteringscentrum välkomnar dig till en arbetsplats som värnar om samarbete, goda relationer och att göra skillnad för våra patienter.
Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som kurator hos oss på habiliteringscentrum kommer du jobba inom barnteamet. Du kommer att träffa barn och deras föräldrar för att tillsammans med övriga professioner inom teamet utreda, bedöma och kartlägga patientens behov av habiliteringsinsatser. Du kommer att ge stödsamtal till patienten och dess nätverk, informera om samhällsstöd, vara behjälplig vid myndighetskontakter samt samverka med vårdgrannar och andra myndigheter. I din roll som kurator kommer det vara vanligt förekommande att ge utbildning, konsultation och information till närstående och till olika personalgrupper.
Arbetet sker i ett nära och gott samarbete med övriga kollegor i teamet och tillsammans kommer ni utarbeta förslag till åtgärder för att underlätta patientens levnadsförhållanden. På arbetsplatsen jobbar ytterligare två kuratorer i vuxenteamet som du kommer kunna konsultera och utbyta kunskaper med.
Om arbetsplatsen
Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet med cirka 150 medarbetare som är fördelade på våra habiliteringsenheter i Fagersta, Köping och Västerås. Verksamheten ger stöd, råd och behandling till personer med funktionsnedsättningar som autism, intellektuell funktionsnedsättning och vissa rörelsenedsättningar. En av våra länsövergripande verksamheter, Synenheten, ger insatser till personer med kraftig synnedsättning eller blindhet. Här finns också Tolkenheten som samordnar tecken- och skrivtolkning till personer med dövhet eller hörselskada.
Hos oss vid Habiliteringen i Fagersta arbetar du med patienter inom alla diagnosområden och får på så sätt en bred kunskap och erfarenhet. På enheten är vi 14 erfarna medarbetare med ett högt patientengagemang.
Som ny hos oss ingår du i ett introduktionsprogram och har tillgång till mentor, allt för att du ska känna dig trygg i din profession. Du kommer också att delta i yrkesträffar tillsammans med dina kuratorskollegor inom verksamheten. Utöver detta kommer du även att få klinisk handledning utfrån dina och verksamhetens behov.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd socionomexamen alt att du är leg hälso- och sjukvårdskurator. Vi ser det som positivt om du har erfarenhet inom hälso- och sjukvård och/eller annat arbete med personer med funktionsnedsättning. Vi ser gärna att du tidigare har lett gruppverksamheter och hållit i utbildningar samt att du har god kunskap inom det sociala området. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och i skrift. B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Vi ser att du är en trygg, stabil person med god självinsikt. Du samarbetar bra med andra personer såväl som att du själv kan strukturera upp ditt arbete på ett bra och strukturerat sätt. Det är viktigt att du är bekväm med att möta människor i kris och sorg. I mötet med patienten ska du ha ett stort patientfokus och en förmåga att se människors förmågor. Du är tydlig i din kommunikation och engagerad i det enskilda mötet såväl som i den stora gruppen.
För att trivas hos oss är det bra om du tycker om att vara delaktig i utvecklingsfrågor. Att arbeta med ständiga förbättringar på ett flexibelt och lösningsfokuserat sätt är en naturlig del i det dagliga arbetet hos oss.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, FagerstaSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 31 maj 2026
Intervjuer kommer att ske 8/6 på plats på Habiliteringen i Fagersta.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister. Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 FAGERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Viveka Appel viveka.appel@regionvastmanland.se
9939323