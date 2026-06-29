Kurator till Fridnässkolan
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2026-06-29
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Fridnässkolan är en skola med engagemang, starka relationer och höga ambitioner. Hos oss får du arbeta nära både elever och personal, och möjligheten att påverka, utveckla och driva viktiga frågor för att forma en trygg och inkluderande skolmiljö. Vi söker en kurator som vill vara med och driva arbetat framåt och omsätta riktning till konkret handling, tillsammans med andra. Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som kurator på Fridnässkolan är du en viktig del av elevhälsoteamet och arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och välmående. Du erbjuder stödjande samtal till elever, samarbetar nära vårdnadshavare och personal samt bidrar med din psykosociala kompetens i skolans elevhälsoarbete. I uppdraget ingår att arbeta med trygghet och närvaro, genomföra frånvaroutredningar, hantera kränkningsärenden och delta i skolans hälsofrämjande insatser. Du samverkar även med externa aktörer såsom socialtjänst och BUP för att ge eleverna bästa möjliga stöd.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socionom och har erfarenhet av att hålla stödjande samtal. Du har ett starkt engagemang för att bidra till ökad måluppfyllelse och välmående hos elever ur ett psykosocialt perspektiv. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och det är meriterande om du har kunskap om skolans styrdokument, såsom skollagen, läroplanen och barnkonventionen, samt erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsvariationer och samhällets olika stödfunktioner. Har du dessutom tidigare arbetat inom skolverksamhet och som kurator ser vi det som en fördel.
Som person är du trygg och professionell i din yrkesroll med god självinsikt och personlig mognad. Du arbetar självständigt, strukturerat och kvalitetsmedvetet samt har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Eftersom rollen innebär många kontaktytor värdesätter vi en god samarbetsförmåga och ett förtroendeskapande bemötande.
Vi erbjuder
Fridnässkolan är en F-6 skola med 220 elever och 30 medarbetare. Skolan ligger centralt och vi har stadens kulturutbud inom gångavstånd. Skolgården är naturskön och inbjuder till mycket lek. På Fridnässkolan gör vi varandra bra, här lyckas alla! Våra ledord, demokrati, ansvar, respekt, trygghet och lärande genomsyrar verksamheten.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges lärare
Thomas Eriksson thomas.eriksson@fvsverigeslarare.se 076-697 56 28 Jobbnummer
9982372