Kurator till Fridlevstad, Tving och Holmsjö skolor
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Kuratorjobb / Karlskrona Visa alla kuratorjobb i Karlskrona
2025-08-14
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Denna tjänst är gemensam för tre landsbygdsskolor i norra delarna av Karlskrona. Skolkuratorn ingår i skolornas elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och rektor. Mycket fokus ligger på främjande och förebyggande arbete för att skapa en trygg och trivsam skola, fri från våld och kränkningar, dit eleverna gärna kommer. Skolkurator har fokus bland annat på närvaroarbetet på skolorna, att utreda kränkningsanmälningar samt bygga relationer och samtala med elever som har det svårt av någon anledning. Arbetet innebär mycket kontakter med elever och vårdnadshavare, lärare och elevassistenter, fritidspersonal samt sociala myndigheter och region.Kvalifikationer
Socionomutbildning
Slutförd socionomutbildning
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C269350". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Rektor
Charlotta Antman charlotta.antman@karlskrona.se 0455303880 Jobbnummer
9458932