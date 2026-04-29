Kurator till Edsbergsskolan - 80% tjänst (vikariat)
2026-04-29
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Edsbergsskolan är en högstadieskola med visionen "trygga elever som trivs i skolan och är väl förberedda för framtiden". Skolan består av två delar: en grundskola för årskurs 7-9 med strax under 300 elever och en anpassad grundskola för årskurs 7-9 med runt 30 elever.
Vi erbjuder fördjupning i musik och idrott samt spetsutbildning i engelska och matematik.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Som skolkurator på Edsbergsskolan arbetar du hälsofrämjande och förebyggande för att stärka elevernas lärande, utveckling och hälsa. Du är en del av skolans elevhälsoteam och samverkar med övriga professioner för att tidigt identifiera behov och bidra med psykosocial kompetens i skolans stödinsatser. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå och innebär bland annat att genomföra samtal med elever och vårdnadshavare, delta i EHT-möten, bidra till kartläggningar och vara ett stöd i att skapa goda lärmiljöer.
Du finns nära eleverna i deras vardag, samarbetar med kollegorna i deras lärmiljöer och deltar i skolans utvecklingsarbete ur ett elevhälso- och helhetsperspektiv. I rollen ingår att arbeta utifrån beprövad erfarenhet och evidens, skapa förtroendefulla relationer och bidra till ett tryggt och professionellt bemötande i ditt dagliga arbete. Du kommer att arbeta med elever på både grundskolan och den anpassade grundskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom och har flera års erfarenhet av arbete som kurator. Du har en god förmåga att skapa struktur, leda samtal och bidra med professionella bedömningar i elevhälsoarbetet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och är trygg i att hålla i möten och samverka med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Som person är du flexibel, uthållig och tydlig, med en förmåga att bygga förtroendefulla relationer och samtidigt hålla en professionell roll. Du arbetar självständigt när det behövs, men trivs också i nära samarbete med övriga professioner i elevhälsoteamet.Kvalifikationer
Socionomexamen
Flerårig erfarenhet som kurator
Meriterande
Erfarenhet från arbete på skola
Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), särskilt värdefullt då skolan har anpassad grundskola
Utbildning inom sexologi (sex och relationer)
Erfarenhet av arbete på socialtjänstenSå ansöker du
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister.
Intervjuer hålls på plats i Sollentuna kommunhus förmiddagen den 21 maj.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
