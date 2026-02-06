Kurator till DBT-mottagning Vuxenpsykiatrin
2026-02-06
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du vara med i ett nystartat centraliserat DBT-team inom Vuxenpsykiatrin?
Vår ambition är att erbjuda och skapa förutsättningar för ett stimulerande, spännande och intressant arbete med goda utvecklingsmöjligheter!
Vi söker kurator med DBT-kompetens till ett centraliserat DBT-team som är en del av psykiatrimottagningen Affektiva vid Uddevalla sjukhus.
DBT-teamet kommer att fungera som en övergripande enhet inom NU-sjukvårdens vuxenpsykiatri. Det primära uppdraget är att erbjuda fullständig DBT-behandling för patienter från 18 år. Förutom behandlingsuppdraget ska teamet upprätthålla relevant kompetens i området och vid behov fungera som stöd för övriga mottagningar inom verksamheten. Uppdraget kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen, distansarbete sker enbart undantagsvis.Kvalifikationer
Du är socionom eller legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Utöver detta har du vidareutbildning och erfarenhet inom DBT och KBT.
Arbetet kräver personlig mognad, har vana och tycker om att arbeta självständigt och att snabbt kunna ta egna beslut. Du bör vara stresstålig och kunna klara av ett högt arbetstempo. Vi förutsätter att du är strukturerad, tydlig, ordningsam och flexibel samt har en vilja och intresse av att arbeta och ingå i ett team.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter egenskaper såsom flexibilitet och god social kompetens där humor, framåtanda och positivt tänkande är en klar merit.Övrig information
Vi intervjuar löpande under hela ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
