Kurator till centrala elevhälsan, vikariat 100%
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2026-06-24
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Kungsörs kommuns centrala elevhälsa består av skolsköterskor, kuratorer, skolläkare och psykolog. Tillsammans med rektor, speciallärare och specialpedagoger bildar de varje skolas elevhälsoteam.
Elevhälsoteamen ska främst arbeta främjande och förebyggande med alla elevers trivsel, närvaro, utveckling och hälsa. Elevhälsan är till för elever som går i grundskola, anpassad grundskola samt gymnasieskolan.
All personal inom förebyggande ungdomsarbete har ett nära samarbete med polis och socialtjänst så väl som fritidsgårdarna. Här får du möjlighet att vara med och utveckla den centrala elevhälsan i din roll som kurator - vi behöver dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Som skolkurator hos oss har du ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv, samt aktivt delta och bistå verksamhetschef i utvecklingen av den centrala elevhälsan. Du är drivande i vårt systematiska kvalitetsarbete i elevhälsan. Med din kompetens bidrar du till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd beaktas och erbjuds. Vidare arbetar du med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling och arbetsmiljö.
Som kurator gör du även sociala utredningar inför inskrivning i anpassad grundskola och ingår i mottagningsteamet för anpassad grundskola.
I ditt uppdrag ingår det även att:
• bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande, utveckling mm
• genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar vid behov
• erbjuda handledning, konsultation och rådgivning till skolpersonal utifrån ett socialt perspektiv
• samarbeta och samverka med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov externa aktörer kring insatser för elever
• samverka med myndigheter och verksamheter i preventivt arbete som rör kommunens elever
• vara med och driva vårt systematiska kvalitetsarbete med kommunens centrala elevhälsa
Vårt operativa elevhälsoteam består av två kuratorer, två skolsköterskor, en skolläkare samt en övergripande skolpsykolog och leds av verksamhetschef för grundskola. Du har ett tätt samarbete med rektorerna på de fyra skolor du arbetar med, varav merparten finns centralt och nära varandra. Du samverkar även med det skolsociala teamet och SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) för att bl.a. främja den psykosociala och sociala hälsan hos våra barn och unga.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen som socionom, beteendevetare eller liknande. Alternativt är du i slutet av din utbildning och väntas bli klar januari 2027. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och unga. För tjänsten krävs B-körkort då resor mellan arbetsplatser ingår. Vi förväntar oss att du har god datavana och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Som person ser vi att du är flexibel, självständig och tycker om att samarbeta med olika aktörer. Du är lyhörd och har en förmåga att bygga goda relationer och skapa förståelse för elevers behov. Vi uppskattar ditt driv och engagemang för ditt uppdrag. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten avser ett vikariat för föräldraledighet på 100% tom 2027-09-30, med eventuell möjlighet till förlängning.
För anställning krävs uppvisat utdrag ur belastningsregistret.
Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse, upphör: 2027-09-30 .
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332838". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsörs Kommun
(org.nr 212000-2056)
Drottninggatan 34 (visa karta
)
736 85 KUNGSÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsörs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare
Vision Köping Kungsör visionkopingkungsor@fv.vision.se Jobbnummer
9976063