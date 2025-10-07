Kurator till BUP, Örnsköldsvik
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Västernorrland är en länsgemensam klinik som har ca 120 medarbetare. Öppenvårdsverksamheten bedrivs i Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand, Sundsvall och Ånge. I Sundsvall finns också slutenvård och dagvård i samverkan med Vuxenpsykiatrin och Barnkliniken. Kliniken har en lång tradition av systemiskt synsätt i bemötandet av barn och ungdomar och deras familjer. Vi använder olika behandlingsmetoder, såväl individuellt som i grupp, som vilar på systemiskt, psykodynamiskt och kognitivt synsätt.
Det finns goda möjligheter till handledning och vidareutbildning inom kliniken.
Vi söker nu en kurator till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Örnsköldsvik. Tjänsten avser ett vikariat på 1 år, på 75 - 100% med tillträde 2025-11-01 eller enligt överenskommelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som kurator är bedömnings- och behandlingsarbete på individ - och gruppnivå. Dina dagar kommer fyllas av psykosocialt behandlingsarbete samt familjefokuserade insatser individuellt eller i grupp. Du kommer även ha en nära samverkan med socialtjänst, skola och andra vårdgivare. Arbetstiderna är förlagda heltid, på dagtid. Är du nyfiken och intresserad av att arbeta med ätstörningsvård, så kan det finnas möjlighet att få arbeta i ÄT-störningsteamet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en socionomexamen
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har en fortbildning i psykosocialt behandlingsarbete (steg 1), utbildning inom KBT eller liknande
Har arbetslivserfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrisk vård.
Har utbildning i föräldrautbildning eller i föräldrastödprogram som Komet eller likande
Har erfarenhet av arbete med traumafokuserad omsorg
Har ytterligare språkkunskaper
Vid eventuell intervju ska du ha med dig ett oöppnat kuvert med utdrag från Polisens belastningsregister som du själv beställer via Polisens hemsida.
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Beslutsam
