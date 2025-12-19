Kurator till Bup Första Linjen i Trelleborg
2025-12-19
Första linjen är ett eget område inom verksamhetsområde (VO) barn- och ungdomspsykiatri (Bup). Till vårt område hör våra Första Linjen mottagningar, mottagning En väg in samt mottagning Digital behandling och Forskningsmottagning.
På Första linjen Trelleborg arbetar fyra kuratorer, en sekreterare, en psykolog samt en överläkare. Vårt uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar mellan 6 till 18 år samt deras vårdnadshavare stöd och behandling vid ihållande psykiska besvär samt lindriga till medelsvåra psykiatriska tillstånd. Vi erbjuder en bredd av behandlingsinsatser, allt från digitala gruppinsatser till individuell behandling på plats.
Vi söker nu en kurator till vår mottagning Första Linjen Trelleborg.
På mottagningen arbetar vi utifrån ett grundläggande familjeperspektiv där både barnet och vårdnadshavare är viktiga i behandlingen. Varje medarbetare arbetar självständigt med bedömning, diagnostik och kortare behandling. Vi har idag ett stort utbud av digitala behandlingar som riktar sig till både barn och föräldrar, både i gruppform och som individuella insatser. Utöver patientarbetet på mottagningen arbetar vi tillsammans med våra kommuner kring samverkan.
I din roll som kurator arbetar du med individuella behandlingar samt kan ges möjlighet att leda någon av våra gruppbehandlingar. Hos oss kan vi erbjuda ett intressant, stimulerande och självständigt arbete i ett tvärvetenskapligt team där varje yrkeskategorier bidrar med sin specifika kunskap. Som kurator hos oss bidrar du med kunskap om psykosociala faktorer som spelar roll i barns levnadsvillkor och som påverkar deras hälsa.
Kontinuerlig handledning ges av legitimerade handledare med inriktning KBT alternativt familjeterapi. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Är du legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är detta starkt meriterande. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För icke legitimationsyrken krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Därtill har du grundläggande IT- och systemkunskaper. Vi ser det som positivt om du har legitimation som hälso- och sjukvårdskurator och grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1. Vidare är det meriterande om du tidigare har arbetat med barnpsykiatriskt behandlingsarbete.
Egenskaper som vi värdesätter är att du har god samarbetsförmåga, kapacitet att hantera flera pågående uppdrag parallellt, är ansvarstagande samt att du aktivt bidrar till ett gott arbetsklimat. Vår mottagning i Trelleborg är en liten enhet med ett väletablerat team och vi är därför måna om att hitta rätt person till tjänsten och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret.
I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval. Intervjuer är planerade till tisdagen den 20/1, både förmiddag och eftermiddag.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
