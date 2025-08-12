Kurator till BUP, DBT-barnmottagning
Västra Götalandsregionen / Socialsekreterarjobb / Borås Visa alla socialsekreterarjobb i Borås
2025-08-12
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
DBT-teamet BUP utökar nu sitt team och söker dig som är intresserad av att ingå i mottagningens DBT-team.
Vi arbetar utifrån behandlingsmetoden DBT gentemot ungdomar 14-17 år, och deras anhöriga. Vi erbjuder behandling individuellt och i grupp. På enheten arbetar för närvarande legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer. Du kommer att utifrån din grundprofession ingå i grupp och bidra med din kompetens.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat att göra informationssamtal, bedömningar och alla behandlingens delar så som individualterapi, färdighetsträning och familjearbete. Vid behov samverkar vi med andra aktörer, så som socialtjänst och skola.Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
Vi är ett glatt gäng inom olika professioner som tillsammans förenas i viljan av att ge barn/ungdomar och dess familjer ett gott bemötande och en högspecialiserad psykiatrisk vård. Vi som arbetar tillsammans är vårdenhetschef, vårdenhetsöverläkare, ST-läkare, socionom, mentalskötare, undersköterskor, sjuksköterskor, socialpedagoger och sekreterare.Profil
Vi söker dig som i första hand är socionom eller psykolog och DBT-terapeut. Har du ett stort intresse för DBT men saknar formell kompetens som DBT terapeut så kommer du att anmälas till utbildning för detta. Vi ser det även som meriterande om du har en Steg 1 utbildning i KBT, och/eller kompetens inom Trauma-behandling. Du får gärna ha erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer.
Det här är rätt roll för dig som är trygg i din arbetsroll, kan planera och strukturera ditt arbete väl och har en personlig mognad. Som person är du flexibel, initiativtagande och prestigelös. Vi vill att du bidrar till ett gott samarbete genom ett starkt engagemang, god kommunikation och en positiv inställning. Vi förutsätter att du bidrar till arbetsglädje samt att du delar med dig av din kunskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill arbeta i ett team och bidra till ett gott samarbete.Övrig information
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur misstanke- och belastningsregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan samt bifoga också ditt utbildningsbevis.
