Kurator till BUP akutmottagning
Västra Götalandsregionen / Kuratorjobb / Trollhättan Visa alla kuratorjobb i Trollhättan
2026-01-27
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om verksamheten
Vår akutmottagning har det samlade ansvaret för BUP-klinikens akuta verksamhet.
Som kurator på BUP akuten innebär ditt arbete att triagera patienter över akuttelefonen samt göra akutbedömningar som innefattar suicidriskbedömning och där görs också en bedömning om patienten är i behov av sluten psykiatrisk vård eller vilken vårdnivå som är aktuellt. Vi arbetar även gentemot barnmedicin och gör konsulter kvällar och helger. Du arbetar alltid i team med en sjuksköterska.
Vi arbetar i tvärprofessionella team utifrån ett holistiskt synsätt. På akutmottagningen arbetar även sjuksköterskor, sekreterare och läkare.
Om tjänsten
För att trivas med den här tjänsten stimuleras du av att driva förändrings-och förbättringsarbeten. Du har möjlighet att själv strukturera ditt arbete, men är samtidigt flexibel och tycker att det är roligt med det akuta och föränderliga. Tjänsten innebär att du både arbetar självständigt och i team.
Du kommer att få en omfattande introduktion inom vår akuta del.
Tjänsten innefattar dag, kväll och helgtjänstgöring. Vår akuttelefon har öppet alla dagar i veckan mellan klockan 8-22.
Kvalifikationer
Legitimerad hälso och sjukvårdskurator. Du har ett intresse inom barn och ungas psykiska hälsa. Vi ser gärna att du har erfarenhet att arbeta med barn och unga eller tidigare arbete inom psykiatrin.
Du gillar förändring och förbättringsarbete. Vidare är du flexibel och har förmågan att växla mellan självständigt arbete och arbete i team. Du har en god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrigt
Annonsen avser en tillsvidaretjänst med dag, kväll och helgtjänstgöring.
Intervjuer sker fortlöpande under hela ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
