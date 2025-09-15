Kurator till barn- och ungdomshabiliteringen Borlänge
2025-09-15
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Habiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet som finns på fem orter i Dalarna - Falun, Borlänge, Mora, Ludvika och Avesta. På varje enhet finns Barn- och Ungdomshabilitering samt Vuxenhabilitering. Vi jobbar i tvärprofessionella team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Habiliteringen har ett viktigt och utmanande uppdrag med att göra livet mer möjligt för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt till deras närstående. Insatserna ska bidra till ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället. Vill du göra skillnad för personer med funktionsnedsättning och deras närstående? Trivs du med att ingå i en arbetsgrupp med stort engagemang, lösningsfokus och arbetsglädje? Då är Barn- och ungdomshabiliteringen arbetsplatsen för dig! Tjänsten kommer att tillsättas förutsatt att tjänstetillsättningen beviljas. Placeringen är på vår mottagning i Borlänge eller Falun men annan ort kan diskuteras.
Kurator till barn- och ungdomshabiliteringen BorlängePubliceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Dina uppgifter som kurator är att i nära samarbete med övriga i teamet identifiera och initiera psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete. Det är oftast kuratorn som har den första kontakten med patienten och vårdnadshavare. Du ger vid behov samtalsstöd till barnet, syskon och närstående. En viktig uppgift för kuratorn är att ge information om samhällets stödinsatser och att hjälpa till att samordna dessa. Som kurator håller du också kortare kurser och grupper för barnets nätverk i ämnen som är relaterade till din profession.
Kvalifikationer
Socionomexamen
Intresse och engagemang för målgruppen
Erfarenhet från funktionshinderområdet
Manuellt B-körkort (resor inom länet förekommer)
Meriterande:
Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator
Erfarenhet av arbete med barn
Erfarenhet från Habilitering
Du har ett engagemang och intresse för arbete med vår målgrupp. Du trivs med att jobba i team men du har också god förmåga att arbeta självständigt. Du bör inte vara främmande för att arbeta i digitala miljöer då vi allt mer jobbar med digitala lösningar både i patientarbetet och i mötesverksamheten. Genom ditt professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med såväl kollegor som patienter och närstående, samt bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du behöver vara bekväm med att sammankalla till och hålla i möten och grupper av olika slag. Du delar gärna med dig av din kunskap och ber om hjälp vid behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Introduktionsprogram, tillgång till mentor och handledare samt yrkesträffar tillsammans med kuratorskollegor i verksamheten som bidrar till din utveckling. Du jobbar dagtid, vardagar och har själv möjlighet att påverka din arbetstid med förmånligt flexavtal. Vissa administrativa arbetsmoment kan ske på distans i överenskommelse med din chef. Vi har egen personalutbildning och är generösa med vidareutbildningar som matchar verksamhetens behov. Du får 2 000 kronor/år i friskvårdsbidrag.
Region Dalarna kommer att införa krav på legitimation som Hälso- och sjukvårdskurator från 2029-07-01 för de som ska arbeta som kuratorer inom hälso- och sjukvården. Om du erbjuds tjänst och saknar legitimation kommer du att behöva en kompletterande utbildning för att uppnå behörighet att söka legitimation. Detta planeras i samråd med din närmaste chef.
