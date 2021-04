Kurator till Barn- och elevhälsan, Laholms kommun - Laholms kommun - Administratörsjobb i Laholm

Laholms kommun / Administratörsjobb / Laholm2021-04-08Laholms kommun söker en kurator till enheten Barn- och elevhälsan.Enheten består av kuratorer, specialpedagoger, skolpsykologer, skolsköterskor och skolläkare. Medarbetarna inom enheten ingår i lokala elevhälsoteam på våra grundskolor. De lokala elevhälsoteamen leds av en rektor.2021-04-08Vi söker en kurator som ska arbeta tillsammans i elevhälsoteam på grundskola och grundsärskola. Du arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande på individ-, grupp- och organisationsnivå.Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av skolans elevhälsoarbete.genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram.ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.bidra med kunskap om frisk- och riskfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.Du har en socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Som kurator är du den som har specialistkunskap inom psykosocialt förändringsarbete samt har socialpsykologisk kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, där självständighet, professionell kompetens och samarbetsförmåga efterfrågas.Det är viktigt att du trivs med att arbeta i team, är kommunikativ och har ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv i ditt synsätt.Det är av stor vikt att du har ett positivt bemötande och kan synliggöra och stärka barn och ungdomars kompetenser.Tjänsten kräver att du har B-körkort och tillgång till bil.Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV.AnställningsformTillsvidareanställning, heltidTillträdesdagEnligt överenskommelse, aug 2021Enligt överenskommelseUpplysningarLina Tannerfalk Wiberg, Enhetschef, 079-061 22 50Fackliga upplysningarFackliga företrädare nås via Laholms kommuns växel 0430-150 00Sista ansökningsdag2021-04-25Övriga upplysningarTill följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställningReferenserVi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.Information till annonssäljareVi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Logga in/skapa en användare innan du fyller i din ansökanLaholms kommun arbetar för att vara en utvecklande professionell service- och myndighetsorganisation. Ledorden i arbetet är glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-25Laholms kommun5678553