Kurator till avdelning S100 rättspsykiatrin
Region Östergötland / Kuratorjobb / Linköping Visa alla kuratorjobb i Linköping
2026-01-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta i en miljö där tvärprofessionellt samarbete, struktur och ett gott bemötande är centrala delar av vardagen.
Vårt erbjudande
Rättspsykiatrins avdelning S100 som finns i Tinnerbäckshuset på Universitetssjukhuset i Linköping. Avdelningen har åtta stycken vårdplatser för klass 3 patienter. Vi söker nu en engagerad kurator för ett vikariat då vår kurator går på föräldraledighet. I rollen ingår även att täcka upp viss tid på våra andra allmänpsykiatriska avdelningar.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till patienters återhämtning och framtid. Du får stöd av erfarna kollegor och en introduktion anpassad efter dina behov.
Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av professionalitet, samarbete och möjligheten att utvecklas i din yrkesroll.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som kurator ingår du i ett multiprofessionellt behandlingsteam bestående av bland annat läkare, sjuksköterska, skötare, arbetsterapeut. I ditt yrke ingår att samordna patientens vårdprocess, vilket bland annat innebär att du ansvarar för att följa upp insatser, tillsammans med avdelningspersonal förbereda och delta på vårdplaneringar och andra interna samt externa samverkansdialoger med till exempel kommuner. Du kommer även vara patienterna behjälplig i andra frågor som till exempel berör socioekonomiska ärenden.
Om dig
Vi söker dig som är socionom och som gärna har erfarenhet från psykiatrisk verksamhet eller andra liknande områden. Du behöver ha förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en tydlig lagspelare. God kommunikativ förmåga, trygghet i myndighetskontakter och vana vid dokumentation är viktiga egenskaper för rollen. Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med andra människor och har en god människosyn med ett mångfaldsperspektiv. Du är trygg i dig själv och har förmåga att planera, organisera och prioritera i ditt arbete. Det är viktigt för dig att handla i enlighet med fattade beslut, verksamhets-mål, policys och riktlinjer. Du är engagerad i möten, lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat under perioden 5 mars - 31 oktober med eventuellt möjlighet till förlängning. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/48". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Rättspsykiatriska regionkliniken Kontakt
Vårdenhetschef Marina Planberg marina.planberg@regionostergotland.se 010-1036671 Jobbnummer
9676916