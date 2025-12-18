Kurator till Avancerad sjukvård i hemmet i Lund
Välkommen med din ansökan till vår kuratorsgrupp inom specialiserad palliativ vård i Lund! Vi är idag fyra kuratorer men en av oss går nu i pension och vi söker en ny kollega.
Palliativ vård och ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) i Lund är en verksamhet med uppdrag att ge palliativ specialistvård och består av två enheter i nära samarbete; slutenvård (Palliativvårdavdelning) och hemsjukvård (ASIH). Palliativvårdavdelningen i Lund har sexton vårdplatser och ASIH har cirka sextio vårdplatser i hemmet i åtta kommuner i mellersta Skåne och därtill har vi en palliativ mottagning.
ASIH i Lund finns i fina lokaler som vi själva utformat för vår hemsjukvårdsverksamhet. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, dietist, farmaceut och medicinska sekreterare. Vår verksamhet präglas av kontinuerlig vårdutveckling och utbildning där alla är med och ansvarar för verksamhetens mål, utveckling och resultat.
Majoriteten av våra patienter vårdas i hemmet, via ASIH i Lund som utför specialistvårdsinsatser via hembesök dygnet runt. Patienter på vår palliativa mottagning erbjuds även hembesök. Till palliativvårdavdelningen kommer patienter för optimering av symtomlindringen eller för vård i livets slutskede. Vi har ett palliativt konsultteam som besöker remitterade patienter på sjukhus och i hemmiljö och utgör ett stöd till andra vårdgivare. Samarbete sker ofta med kommunal vård och omsorg för att tillsammans kunna erbjuda en helhetsvård. Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som kurator hos oss kommer du att tillsammans med dina tre andra kuratorskollegor ansvara för kuratorsuppgifterna inom enheten. Ditt arbete handlar i första hand om samtal vars syfte är till att stödja, uppmuntra, informera och avlasta patienten och dess närstående i frågor samt problem som är relaterade till patientens sjukdom. Det erbjuds kuratorskontakt till patienten och närstående, vilket sker enskilt eller i form av par- och/eller familjesamtal.
I rollen som kurator deltar du i medicinska ronder och leder psykosociala ronder. Arbetsuppgifterna innefattar utredning samt bedömning av patienter samt anhörigas behov av psykosocialt stöd och rådgivning i bland annat relationsfrågor. I arbetat ingår det även att informera om samhällets resurser samt svara på frågor som berör ekonomi, arbete, bostad, transport, försäkringar, med mera. Hos oss erbjuds du tillgång till kontinuerlig handledning och om du är intresserad finns det även möjlighet att utveckla din kunskap inom yrkesområdet. Kvalifikationer
Du som söker har godkänd socionomexamen samt några års yrkeserfarenhet. Vi ser gärna att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För icke legitimationsyrken krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du som söker har tidigare erfarenhet av kuratorsarbete inom palliativ vård och/eller somatisk vård med patienter i alla åldrar samt om du har psykoterapiutbildning steg 1 och 2.
Som person har du ett genuint intresse för människor och sätter patienten och närstående i fokus. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra yrkesprofessioner och har en god förmåga att prioritera bland arbetsuppgifterna. Vidare delar du gärna med dig av dina kunskaper och tycker det är stimulerande att arbeta för att optimera patientens/närståendes livskvalitet. Du är trygg i din yrkesroll, engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat. Därtill trivs du med att arbeta på en stor arbetsplats med många kollegor. Stor vikt kommer att läggs vid personlig lämplighet där grundläggande krav är god social kompetens, god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
