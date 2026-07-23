Kurator till ätstörningsteam i Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Kuratorjobb / Helsingborg Visa alla kuratorjobb i Helsingborg
2026-07-23
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Söker du som kurator din nästa utmaning? Vill du vara med i vår satsning på ätstörningsvården? Då vill vi välkomna dig till vårt nya sammansvetsade ätstörningsteam i Helsingborg!
Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Helsingborg har heldygns- och öppenvård i Ängelholm, Helsingborg och Landskrona. Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård och behandling av patienter med svåra psykiska problem. Vårt upptagningsområde består av de tio kommunerna i nordvästra Skåne som vi genom samverkansmöten och vårdplaneringar har ett gott samarbete med.
Just nu är vi mitt uppe i en spännande utveckling av behandlingsinnehållet i vår ätstörningsvård. För att erbjuda bästa möjliga vård är ätstörningsteamen i öppenvården, dagvård och heldygnsvården integrerat och arbetar tillsammans för att följa patienten, oavsett vårdbehov och vårdnivå. Ätstörningsteamen bedriver specialiserad ätstörningsvård både inom öppenvården, dagvården och heldygnsvården. Här ges du stora möjligheter att påverka utformningen av teamets arbete och fortsatta uppbyggnad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
I rollen som kurator har du en central roll i det psykosociala arbetet med patienten. Du arbetar enligt kliniska riktlinjer för ätstörningsvård, samordnar insatser och samarbetar med de övriga professionerna i teamet. En stor del av ditt arbete består även av närståendestöd och närståendemedverkan. Våra patienter har ofta en komplex sjukdomsbild, med såväl somatisk som psykiatrisk samsjuklighet. Hos oss ges du chansen att följa dina patienter på vägen till tillfrisknande, tillsammans med vårt kompetenta team.
Organisatoriskt kommer du att tillhöra öppenvården, men du kommer även att arbeta med patienter i heldygnsvården och dagvården efter patientens behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd och avslutad socionomexamen. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För icke legitimationsyrken krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Erfarenhet av psykiatri, arbete ur ett psykosocialt perspektiv och arbetslivserfarenhet av ätstörningsproblematik är meriterande. Är du därutöver legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är det starkt meriterande för tjänsten.
Du som söker har patienten och familjen i fokus. Som person är du stabil, lugn, initiativrik och trivs med att arbeta både individuellt och i team. För att kunna erbjuda en god vård till patienterna och deras närstående förväntar vi oss att du är en god lyssnare och tydlig i din kommunikation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpas löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337187". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
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251 87 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Charlott Adlercreutz, Enhetschef 042-4062592 Jobbnummer
10010273