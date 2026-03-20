Kurator till anhörig- och kunskapscenter
2026-03-20
Gillar du att stötta och guida äldre och personer med behov av stöd genom livets utmaningar? Då kan du vara vår nästa kurator!
Vilka är vi?
Vårt huvuduppdrag på vård- och omsorgskontoret är att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden, där värdet skapas i mötet.
Norrköpings kommun strävar efter att skapa förutsättningar för en individanpassad äldreomsorg med fokus på trygghet, tillgänglighet och säkerhet. Målet är att tillsammans med omsorgstagare, medarbetare, kollegor och samverkansparter leverera omsorg som håller en god kvalitet. Grunden i vårt arbete är ett personcentrerat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från behoven hos de vi är till för.
Den demografiska utvecklingen, som gör att många äldre invånare, nu och framöver, kommer att behöva vård- och omsorg, ställer höga krav på oss att utveckla vår verksamhet för att vi ska kunna upprätthålla en god kvalitet på de insatser vi levererar.
Den förebyggande verksamheten riktar sig mot äldre och vuxna personer med funktionsnedsättning. Som kurator blir du en del av arbetsgruppen på anhörig- och kunskapscenter. Våra lokaler är centralt belägna på Drottninggatan i Norrköping.
Som kurator ger du stöd både till äldre personer och vuxna personer med funktionsnedsättning som vistas på korttidsboende eller bor i särskilt boende, servicebostad eller gruppbostad. Arbetet kan också komma att omfatta insatser med förebyggande och uppsökande inriktning.
I arbetsuppgifterna ingår att ha samtal av olika karaktär. Det kan vara stödjande samtal, existentiella samtal, kris- och sorgesamtal eller samtal med mer motiverande inriktning. Du ger också råd och stöd genom information, vägledning och praktisk hjälp vid ansökningar, kontakter med myndigheter och så vidare.
Insatsen är stödjande, inte behandlande, och kostnadsfri för den enskilde. I uppdraget ingår vägledning/konsultation till personalgrupper inom socialtjänsten utifrån specifika frågeställningar kopplade till den enskilde.
I det stimulerande men också utmanande arbetet får du ta del av många levnadsberättelser som inspirerar men också kräver ett respektfullt och tryggt mottagande. Som kurator möter du många existentiella frågor, samtal om både liv och död. Det är därför viktigt att du är trygg både som person och i din yrkesroll.
Vem är du?
Vi söker dig med socionomexamen och minst ett års yrkeserfarenhet som socionom. Vidareutbildning inom samtal såsom MI, samtalskonst, tydliggörande pedagogik eller annat är meriterande.
Du har flerårig erfarenhet av arbete med människor som befinner sig i svåra situationer och att möta målgruppen äldre. Du har god kunskap om samhällets stöd och service.
Som person har du en empatisk förmåga och är trygg och stabil. Du har erfarenhet av och hög kompetens att föra stödjande och reflekterande samtal.
Du är van vid att arbeta självständigt, och har förmågan att själv planera dina uppdrag och arbetsdagar.
Eftersom de du möter ofta befinner sig i en kris eller svår situation gör du kloka avvägningar och är flexibel i att möta den enskildes behov. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och kan anpassa din kommunikation utifrån vilka förutsättningar den du möter har.
Du är pedagogisk och kan möta och vägleda personalgrupper på ett framgångsrikt sätt.
Vi ser positivt på om du även har andra språkkunskaper, ange i din ansökan om så är fallet.
B-körkort för bil med manuell växellåda är ett krav eftersom du oftast träffar personerna i deras hem.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag, visst kvällsarbete kan förekomma
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 17 april, urval och intervjuer kan ske löpande
Kontakt: Enhetschef Tove Brusman, 011-15 28 88
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
