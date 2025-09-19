Kurator till Allmänpsykiatriska mottagningen USÖ
Välkommen att söka kuratorstjänst hos oss på Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Örebro! Vi har en erfaren och driven arbetsgrupp och erbjuder ett spännande, meningsfullt och varierande arbete!
På mottagningen arbetar utöver dina kuratorskollegor även psykologer, psykoterapeut, läkare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, administratörer samt en rehabkoordinator. Sammanlagt är vi ca 35 medarbetare med engagemang i arbetet men också som kollegor och vi vill att alla ska trivas när de kommer till jobbet. Vi hjälps åt i det dagliga arbetet kring våra patienter för att säkerställa bästa möjliga vård- och behandlingsplanering. Behandlingsinsatser sker både enskilt och i grupp. Vi samverkar med primärvård, habilitering, brukarorganisationer, kommunens socialpsykiatri samt andra vårdgrannar.
Vi har våra lokaler på Universitetssjukhuset i Örebro, nära buss- och tågstation och Örebros fina stadspark.
Allmänpsykiatrins öppenvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra allmänpsykiatriska mottagningar finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. Specialiserade mottagningar för till exempel elbehandling, affektiva tillstånd, neuropsykiatriska utredningar, dövpsykiatri samt könsdysfori finns i Örebro. Vi arbetar med både individuell- och gruppbehandling samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Rehabilitering ingår som en del i vårt arbete såväl som mobila insatser genom våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) samt patient- och anhörigutbildningar. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Kuratorerna på vår mottagning har ett brett arbetsområde med möjlighet till flera olika inriktningar beroende på intresse, detta då mottagningen är uppdelad i tre olika team; Lifecareteamet, ADHD-teamet samt Allmänteamet.
Vi söker nu en kurator till ADHD-teamet som främst följer upp och behandlar patienter med fastställd ADHD-diagnos samt en kurator till vårt Allmänteam som följer upp patienter med övriga specialistpsykiatriska diagnoser såsom svår depression, svår ångest och personlighetssyndrom.
Som kurator hos oss erbjuder du KBT behandling, både enskilt och i grupp samt vid behov psykosocialt stöd och samverkar med andra vårdaktörer runt patienten. Du medverkar vid SIP-möten och genomför vid behov strukturerade suicidriskbedömningar samt erbjuder suicidprevention i enlighet med våra rutiner. Du deltar i behandlingskonferens tillsammans med övriga yrkeskompetenser för teamarbete i aktuella patientärenden och har en god samverkan med slutenvården. Hos oss erbjuds du således ett varierande och självständigt arbete med hög grad av delaktighet och ansvar.
Är du intresserad av en delvis administrativ tjänst så förstärker vi nu med ytterligare en socionom/kurator för hantering, bedömning och fördelning av ärenden som inkommer via vårt Lifecaresystem. Här sker kommunikation med psykiatrins vårdavdelning, psykjour och kommunen för hantering och fördelning av ärenden som behöver snar uppföljning efter inneliggande vård, vid försämring eller utifrån SIP kallelser.
Vi ser fram emot att träffa dig så kan vi berätta mer!
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Socionomexamen. Meriterande är utbildning i grundläggande psykoterapi (steg 1), legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och/eller har erfarenhet från allmänpsykiatrisk eller psykiatrisk specialistvård.
Om tjänsterna:
Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
