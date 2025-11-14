Kurator till allmänpsykiatrin, Specialistpsykiatrin Växjö
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.
Allmänpsykiatrin är organiserad i specialiserade enheter där personalen arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och heldygnsvård som följer patienten i hela vårdkedjan. Inom allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen enhet 2 behandlas patienter med personlighetssyndrom, ätstörning, neuropsykiatrisk problematik samt patienter med suicidrisk.
Vi söker nu kurator till allmänpsykiatrins öppenvård, vill du vara en del av vårt team?Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som kurator inom allmänpsykiatrin arbetar du med:
* psykosocial kartläggning med bedömning och förslag på insatser rörande stöd i vardagen, ekonomi, boende, sysselsättning, relationer.
* att utföra anhörigintervjuer som en del i utredning av ADHD och autism.
* ge information och vägledning till patienterna i kontakten med andra myndigheter och verksamheter i samhället.
* delta i sjukersättningsteam och göra utredningar i sjukersättningsärenden.
* att vara fast vårdkontakt till patienter på allmänpsykiatrin. Du är då spindeln i nätet som håller ihop vården och samverkar med andra.
* att hålla i SIP-möten och nätverksmöten.
* att ge konsultation till kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Erfarenhet av kurativt arbete inom psykiatrisk vård, av handläggningsarbete inom socialtjänst och/eller att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är meriterande. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i team. I teamet bidrar du med din kompetens tillsammans med andra yrkesprofessioner för att skapa en helhetssyn kring patientens behov. Vi ser att du är initiativtagande, har planeringsförmåga, är ansvarstagande och har vilja och intresse av att arbeta med att utveckla psykiatrisk vård. Du är trygg och har förmåga att tänka i nya banor och bidra med idéer och lösningar i arbetet och i förändringsprocesser.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
